Bajaj expande produção e nacionalização de fábrica no Brasil

A Bajaj do Brasil está ampliando sua capacidade de produção na fábrica em Manaus, e a novidade é boa para quem ama duas rodas. Essa expansão faz parte de um movimento da matriz indiana para atender à crescente demanda por suas motos aqui no Brasil. Uma das novidades é a parceria com empresas locais para otimizar processos como soldagem e pintura dos chassis.

A Bendsteel, nova parceira, ficará responsável pela soldagem. Esta empresa, que já está na Zona Franca de Manaus desde 2009, vai usar tecnologia de ponta da Bajaj para garantir a qualidade do produto. Com esse reforço, a Bajaj vai produzir os chassis com mais eficiência, utilizando robôs que foram trazidos diretamente da Índia.

Já o processo de pintura terá a Galvasistem à frente. Fundada em 2008, essa empresa é especialista em galvanoplastia e também utiliza uma técnica chamada KTL, que é uma opção super ecológica e que oferece uma proteção incrível contra corrosão. É interessante notar que essa é a única empresa desse tipo na região, então todos os chassis das motos da Bajaj estarão com um tratamento bem especial.

A fábrica de Manaus começou com uma meta ambiciosa: produzir 20 mil motos por ano. No primeiro ano, foram cerca de 9 mil unidades, e entre janeiro e agosto de 2025, a produção subiu para quase 20 mil. É um crescimento animador, não é mesmo?

Com novos investimentos, que já somam mais de US$ 22 milhões, a planta agora tem capacidade para fazer até 200 motos por dia e, em média, 48 mil por ano. É o tipo de notícia que faz o coração do apaixonado por motos acelerar!

Na unidade, além da montagem dos motores e das motocicletas, ocorre todo o controle de qualidade e expedição. Tudo isso conta com uma equipe dedicada de cerca de 200 colaboradores, que trabalham para que cada moto chegue perfeita para seu novo dono.

E não para por aí! A Bajaj tem outras motos incríveis no seu portfólio, como as Pulsar N150 e Dominar nas versões 160, 200, 250 e 400. E olha só, uma nova versão, a Pulsar NS400Z, já está registrada no Brasil e promete trazer uma pegada mais esportiva. Por enquanto, a data de lançamento não foi confirmada, mas quem já dirige em estrada sabe como é difícil conter a ansiedade por novidades assim, não é?

Com motor monocilíndrico de 373 cm³, a Pulsar NS400Z promete entregar 43 cv de potência e é super comparável à Dominar 400, que tem 40 cv. Ambas têm ponto de arrefecimento a líquido e uma transmissão de 6 marchas, o que é sempre um detalhe que agradará os mais exigentes.

Olha, não posso deixar de mencionar as várias opções de modos de condução que ela oferece, incluindo um que você pode usar para aventuras fora do asfalto. Para quem gosta de explorar novos caminhos, isso é música para os ouvidos!

E assim, com essas movimentações, a Bajaj reafirma sua presença no mercado brasileiro, trazendo cada vez mais opções para quem vive a paixão por motos. Com certeza, estamos todos ansiosos pelo que vem por aí!