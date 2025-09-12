Ram Rampage Big Horn tem desconto de R$ 43 mil para CNPJ

A Ram Rampage Big Horn 2026 já está nas ruas, mas, por enquanto, sem mudanças no visual. Porém, trouxe algumas melhorias que deixam a experiência ao volante ainda mais interessante, especialmente quando falamos de acabamento, conforto e segurança. Ah, e uma boa notícia: o preço da versão de entrada caiu de R$ 242.990 para R$ 226.990. Uma oportunidade e tanto para quem sonha em ter uma picape robusta.

A versão 2.2 Diesel, 2025/2026, na vibrante cor Vermelho Flame, está custando R$ 199.990 para vendas diretas a empresas e microempresas. Isso representa um desconto de R$ 26 mil em relação ao valor original. Importante lembrar que essa oferta é exclusiva para quem compra CNPJ, excluindo compradores comuns, PcD e taxistas. Fiquem atentos, porque essa promoção vai até 04/10/2025.

Motor e Desempenho

A Ram Rampage Big Horn mantém seu poderoso motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv e torque de 45,9 kgfm. O câmbio automático de nove marchas promete suavidade nas trocas, e a tração integral oferece segurança, principalmente em terrenos mais complicados. Tem também a função de assistente de descida, que é bem útil para quem enfrenta ladeiras e trilhas. De acordo com o Inmetro, essa picape faz 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Para quem costuma pegar estrada, isso é uma mão na roda.

Dimensões e Capacidade

As dimensões continuam as mesmas, apresentando 5.028 mm de comprimento e uma caçamba com capacidade para 980 litros. É espaço de sobra para quem precisa transportar cargas. A caçamba mede 1.450 mm de comprimento e 1.055 mm de largura, então, se você precisa levar materiais para a construção ou até mesmo fazer uma mudança, é uma boa pedida. E, se optar pela versão a gasolina, saiba que a carga máxima suportada é de 750 kg, o que é bem robusto.

Mercado e Vendas

No cenário atual, a Ram Rampage se destacou com 15.356 unidades emplacadas entre janeiro e agosto de 2025, ficando em segundo lugar no seu segmento. A Fiat Toro segue na liderança com 30.501 unidades, enquanto a Chevrolet Montana veio logo atrás com 13.443 unidades. O que mostra que a Rampage está conquistando seu espaço!

Recursos e Tecnologia

A nova versão vem equipada com várias tecnologias que tornam o dia a dia mais prático. Tem freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, que ajuda bastante em subidas e descidas. E não para por aí: 6 airbags garantem segurança extra, e as ganchos para amarração de carga são uma mão na roda para quem dirige com frequência carregando coisas.

A central multimídia Uconnect de 12,3″ é um show à parte, oferecendo Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso significa mais conectividade e menos cabos poluindo o carro. Ah, e o ar-condicionado digital dual zone garante conforto, seja você motorista ou passageiro.

Preços e Versões

Para quem está pensando em levar a Ram Rampage Big Horn para casa, aqui vai um resumo dos preços para setembro de 2025:

Modelo Preço de Tabela Preço CNPJ Descontos Big Horn 2.2 Diesel R$ 226.990,00 R$ 199.990,00 R$ 26.000,00

Não dá para negar que a Ram Rampage tem se mostrado uma escolha inteligente, seja pela capacidade, conforto ou agora, um preço mais amigo. É a picape ideal para quem busca um bom desempenho nas estradas e no trabalho.