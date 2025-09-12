Fiat Strada lidera vendas no ranking da Fipe Carros

A Fiat Strada virou a sensação das vendas no Brasil, conquistando a liderança no ranking de carros e comerciais leves. Produzida em Betim (MG), essa picape versátil está disponível em sete versões, com preços que vão de R$ 111.990 a R$ 146.990. Sem dúvidas, é uma ótima opção para quem busca um carro robusto e espaçoso.

Até o dia 11 de setembro, a Strada já vendeu 5.284 unidades, marcando um crescimento de 8% em relação a agosto. No total, já são 92.715 unidades comercializadas em 2025. É impossível não notar o quanto esse modelo tem ganhado o coração dos brasileiros.

Logo atrás, o Volkswagen Polo aparece em segundo lugar, com 3.879 vendas, seguido pelo Chevrolet Onix, que teve 2.908 unidades vendidas. O Toyota Corolla Cross, o SUV mais vendido, conquistou a quinta posição com 2.907 licenciamentos. O Fiat Argo completa a lista dos mais vendidos em sexto lugar com 2.702 unidades. Quem faz longas viagens ou dirige em áreas urbanas sabe como a fiabilidade e o conforto são essenciais, não é mesmo?

Em relação aos SUVs, o Hyundai Creta ocupa o segundo lugar, com 2.573 emplacamentos. A Volkswagen Saveiro vem logo em seguida, em oitavo lugar, com 2.489 unidades vendidas. Finalizando essa lista, temos o Volkswagen T-Cross com 2.431 unidades, sendo o terceiro SUV mais vendido.

Versões e preços da Fiat Strada 2026

Dá uma olhada nas versões disponíveis da Strada 2026:

Endurance Cabine Plus 1.3 – R$ 111.990

– R$ 111.990 Freedom Cabine Plus 1.3 – R$ 118.990

– R$ 118.990 Freedom Cabine Dupla 1.3 – R$ 126.990

– R$ 126.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 – R$ 129.990

– R$ 129.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 CVT – R$ 135.990

– R$ 135.990 Ultra Cabine Dupla Turbo 200 CVT – R$ 146.990

– R$ 146.990 Ranch Cabine Dupla Turbo 200 CVT – R$ 146.990

A Strada não deixa a desejar em potência! Oferece duas opções de motor. Nas versões mais simples, o motor 1.3 Firefly entrega até 107 cv e 13,6 kgfm de torque. Aqui, o câmbio sempre é manual de cinco marchas, perfeito para quem gosta de ter controle total nas trocas de marcha.

Nas versões intermediárias, chamadas Volcano, a coisa fica ainda melhor. Mantêm o motor 1.3 flex, mas trazem duas opções de câmbio: o manual e o automático CVT, que simula sete marchas. Quem já ficou preso no trânsito sabe como um câmbio automático pode ser uma mão na roda nessas horas.

Para as versões topo de linha, como Ultra e Ranch, a Strada vem equipada com o motor T200 1.0 turbo flex, que chega a 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre acompanhado do câmbio CVT com sete marchas simuladas. É potência no pé e conforto na direção.

Espaço e dimensões

Em termos de tamanho, a Strada mede 4,48 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,60 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,74 m. Para quem precisa carregar, a versão de cabine simples suporta até 720 kg e tem um volume de 1.354 litros na caçamba. Já as versões de cabine dupla, que são ótimas para famílias ou equipes, têm uma capacidade de 650 kg e 844 litros na caçamba.

Com certeza, a Fiat Strada se tornou a opção preferida de muitos motoristas brasileiros, seja para trabalho ou lazer. É um carro que entrega versatilidade e conforto a cada viagem.