Fiat Argo atinge marca de 10 mil unidades em vendas anuais

Em agosto, o mercado de hatches no Brasil apresentou números um pouco decepcionantes, com 56.572 unidades emplacadas. Isso corresponde a um pouco mais de 26% do total de 214.490 veículos registrados no país. Comparado a agosto do ano passado, houve uma queda de 5,1%, além de uma leve variação positiva de 0,9% em relação a julho.

O que está em alta?

Mesmo com a queda nas vendas, o Fiat Mobi ainda se destaca como um campeão de vendas, com 7.045 unidades emplacadas, marcando um crescimento de quase 48% em relação ao ano passado. Esse modelo continua reinando entre os hatches de entrada, e é fácil entender o porquê: além de ser compacto e econômico, ele é super prático para o dia a dia nas cidades. O Renault Kwid, que ficou em segundo lugar com 5.025 unidades, conseguiu reduzir a distância em relação ao Mobi. O BYD Dolphin Mini, que tem atraído a atenção dos motoristas mais modernos, já ultrapassou as 3 mil unidades, consolidando-se bem no mercado nos últimos meses.

A competição acirrada

Por outro lado, os dados mostram que o VW Polo segue como uma forte presença no mercado, vendendo 12.908 unidades e mantendo-se como líder por cinco meses consecutivos. Desses, quase 73% foram da versão Track, que tem feito sucesso entre os motoristas que buscam um hatch mais esportivo. O Fiat Argo, com 10.097 unidades, apresentou seu melhor desempenho no ano, enquanto o Hyundai HB20 também não ficou para trás, fechando o pódio com 7.590 unidades.

É curioso notar que o Chevrolet Onix, que costumava ser uma das estrelas do mercado, viu suas vendas caírem mais de um terço em comparação ao ano passado, mesmo com um facelift em seu visual nas concessionárias.

Os números não vão só para um lado

A disputa pela quinta posição foi intensa. O BYD Dolphin Mini ficou bem próximo do Honda City Hatch, com 1.311 unidades contra 1.357, respectivamente. E as marcas francesas? O Citroën C3 e o Peugeot 208 continuam a ter dificuldades, não conseguindo emplacar mil unidades por mês durante este ano.

Um olhar para as versões premium

Agora, se a intenção é dar um salto nos preços, o Mini Cooper se destacou entre os hatches premium, com 128 unidades vendidas. Ele agora tem quase 70% de participação no mercado, mostrando que o público está apostando nos modelos mais sofisticados. O Audi A3 e o Toyota Corolla GR seguiram na disputa, mas ainda longe do Mini.

Para quem ama carros, esses números trazem boas informações sobre o que está acontecendo nas ruas e no mercado. E quem não quer ficar por dentro dessas novidades quando se trata de escolher o carro ideal para o dia a dia?