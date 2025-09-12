GWM Poer P30: a picape que desafia a Hilux

A chegada da GWM Poer P30 está agitando o mercado de picapes médias no Brasil e é impossível não reparar. Em meio a gigantes como Toyota Hilux, Nissan Frontier, Fiat Titan, Ford Ranger e Chevrolet S10, a novidade chinesa promete não só um preço mais atrativo, mas também bastante espaço e uma lista de equipamentos de fazer inveja. A proposta dela é simples: conquistar tanto quem usa o carro para trabalho pesado quanto os que buscam conforto e tecnologia para o dia a dia.

Primeiras Impressões

Nas primeiras voltas que dei, a Poer P30 surpreendeu pelo conforto ao dirigir e pela força do motor turbodiesel, mesmo enfrentando alguns trechos irregulares. A suspensão poderia ser um pouco mais macia para atender quem gosta de um rolê mais suave, mas a performance geral não deixa a desejar. A cabine é silenciosa e a direção elétrica tem uma resposta ótima, dando a sensação de estar ao volante de um carro de passeio, sem abrir mão da robustez típica das picapes.

Versões e Preços

A picape chega em duas versões: Trail e Exclusive. Durante a pré-venda, os preços eram de R$ 220 mil e R$ 240 mil, mas depois do dia 20 de setembro, esses valores subiram para R$ 240 mil e R$ 260 mil, respectivamente. Mesmo assim, continua sendo a picape média automática mais em conta entre as rivais. Outro ponto forte é a garantia de 10 anos, uma excelente estratégia para atrair aqueles que ainda têm um pé atrás com marcas novatas.

O Que Tem Sob o Capô

Sob o capô, a Poer P30 esconde um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e 48,9 kgfm de torque. E o melhor: tudo isso disponível em baixas rotações, ideal para quem precisa de força em situações pesadas. Com um câmbio automático de nove marchas, o carro responde bem, alcançando os 100 km/h em apenas 11,2 segundos. Não é a mais potente da turma, mas o torque chega rápido, o que pode fazer toda a diferença na prática.

Dimensões e Conforto

Essa picape não é só bonita, ela tem um porte avantajado. Com 5,41 m de comprimento, 1,95 m de altura, 1,88 m de largura e um entre-eixos de 3,23 m, a Poer P30 se destaca em espaço, até superando a Hilux em alguns pontos. Isso se reflete em conforto no interior, especialmente para quem usa o carro em viagens longas com a família.

A caçamba também impressiona, com um volume de 1.248 litros e capacidade de carga para 1.010 kg. A tampa tem amortecedores e suporta até 150 kg. Embora não venha com capota marítima de série, traz ganchos de amarração e revestimento plástico, garantindo funcionalidade. Entre os concorrentes, ainda está de frente com BYD Shark, Fiat Titan e Mitsubishi Triton.

Visual e Interior

Visualmente, a Poer P30 não decepciona. A grade cromada e os faróis full LED conferem um ar robusto, enquanto as lanternas traseiras verticais seguem a mesma linha moderna. As rodas variam entre 18 e 19 polegadas dependendo da versão, e há estribos laterais que facilitam a entrada.

Por dentro, o acabamento e a tecnologia são dignos de um modelo premium. Conta com um painel digital de 10,25”, central multimídia de 14,6” que suporta Android Auto e CarPlay sem fio, além de ar-condicionado de duas zonas e carregador por indução. Os bancos de couro têm ventilações e aquecimentos, tornando o conforto multiplicado, especialmente para quem viaja com mais gente.

A GWM Poer P30 chegou para mexer com o mercado, oferecendo uma boa combinação de preço e recursos – só o tempo dirá como ela se sairá nas ruas, mas as primeiras impressões são muito promissoras!