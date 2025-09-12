Hyundai Concept Three revela design do futuro HB20

O Salão de Munique 2025 foi o palco da Hyundai para mostrar o seu mais novo projeto audacioso: o Concept Three. Este cupê elétrico não é só um carro; é um vislumbre do futuro da marca, que agora está seguindo uma nova abordagem de design chamada Art of Steel. Além disso, ele também dá uma pista do que podemos esperar do Ioniq 3, que está a caminho, e que vai trazer inspirações que podem aparecer em modelos como o nosso conhecido HB20.

Logo de cara, o estilo do Concept Three chama a atenção. Com um visual ousado, ele exibe linhas fluídas e um capô alongado que deixam qualquer entusiasta animado. A iluminação em LED, com seu formato de pixels, traz uma vibe vintage, remetendo aos primeiros jogos de computador. E na traseira, as lanternas que se estendem por toda a largura do carro dão uma pitada de modernidade, lembrando um pouco o icônico Veloster.

Quando você olha as dimensões, esse carro se posiciona ali na faixa de um hatch médio, com 4,28 metros de comprimento, 1,94 m de largura e 1,42 m de altura. O entre-eixos é de 2,72 m. Isso significa que, apesar do tamanho compacto, o espírito esportivo está bem presente, com um acabamento que mistura tons metálicos com detalhes em amarelo — até nas rodas, uma escolha que faz o carro se destacar.

Falando do interior, a proposta é uma viagem ao futuro. Com telas digitais por todo o painel e bancos arredondados, é uma experiência visual e tátil. Outro detalhe interessante são os módulos de personalização batizados de BYOL (Bring Your Own Lifestyle), que permitem adaptar o espaço de acordo com o que você precisa. E o que é mais legal? A utilização de materiais reciclados e sustentáveis mostra que a Hyundai está pensando no planeta.

A versão que vai para as ruas, prevista para 2026 como Ioniq 3, vai ser um pouco mais séria. Serão quatro portas tradicionais e um interior menos ousado. Mas não se preocupe, a motorização promete ser 100% elétrica, utilizando a plataforma E-GMP de 400 volts, com opções de um ou dois motores, entregando entre 204 e 313 cv — um verdadeiro brinquedo para os amantes de velocidade.

Produzido na Turquia, o Ioniq 3 será lançado primeiro na Europa e vai se posicionar abaixo do Kona elétrico. A ideia é criar um carro compacto, eficiente e que fala a língua do público urbano, mas sem perder a personalidade que a Hyundai sempre trouxe.

No Brasil, o Concept Three vai deixar sua marca na nova geração do HB20, que deve ser lançada em 2026 como linha 2027. O hatch, que continuará sendo fabricado em Piracicaba (SP), vai ganhar pela primeira vez uma versão SUV, incorporando elementos de design e tecnologia desse projeto europeu. Com certeza, um novo capítulo para os amantes do HB20!