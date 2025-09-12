Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo a Fipe

Até o dia 11 de setembro, as estatísticas da Fenabrave revelam que a Honda CG 160 segue firme e forte como a campeã de vendas de motos no Brasil, com impressionantes 18.831 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 11% em relação a agosto! Para quem já chegou a pegar a estrada com essa belezura, fica fácil entender o porquê dessa popularidade.
Logo atrás, temos a Honda Biz, que registrou 9.587 vendas. Essa moto é um verdadeiro coringa, perfeita para quem usa a cidade como pista de dança diária. Em terceiro lugar, a Honda Pop 110i se destacou ainda mais, com 8.650 unidades vendidas e um salto de 23% nas vendas. É aquela escolha esperta para quem busca um modelo acessível que não decepciona.
Fechando o top 4, está a Honda NXR 160 Bros, com 7.557 unidades emplacadas, um aumento de 9% em relação ao mês passado. Essa moto se tornou a queridinha de quem ama aventuras off-road e não abre mão de um bom desempenho na cidade.
Em quinto lugar, a Sport 110i emplacou 4.060 motos e, curiosamente, é a primeira fora da linha Honda a aparecer nesse top. Ela oferece um bom custo-benefício e, quem já a viu em ação, sabe que não deixa nada a desejar. Logo depois, na sexta posição, encontramos a Yamaha YBR 150, que, com 3.390 vendas, teve um aumento de 9%. Essa é uma excelente opção para quem busca conforto e eficiência no dia a dia.
Na sétima posição, está a Honda CB 300F, com 2.489 unidades vendidas. Essa máquina é ideal para quem curte pegar a estrada em viagens mais longas. No oitavo lugar, a Honda PCX 160 esteve em alta, com 2.099 bikes vendidas. Quem dirige por horas em trânsito pesado sabe bem como um modelo assim pode facilitar a vida. Seguindo, temos a Yamaha Fazer 250, na nona posição, com 1.904 unidades. Ela é perfeita para quem quer algo esportivo e ágil.
Por fim, fechando o top 10, a Shineray XY 125 aparece com 1.882 unidades emplacadas. Essa é uma opção popular, especialmente para quem busca algo mais básico e acessível para o dia a dia.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|18.831
|2º
|Honda Biz
|9.587
|3º
|Honda Pop 110i
|8.650
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|7.557
|5º
|Sport 110i
|4.060
|6º
|Yamaha YBR 150
|3.390
|7º
|Honda CB 300F
|2.489
|8º
|Honda PCX 160
|2.099
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.904
|10º
|Shineray XY 125
|1.882
Essa lista das 20 motos mais vendidas, elaborada pela Fipe Carros, a partir dos dados da Fenabrave, mostra que a paixão das ruas por motos continua firme. Cada modelo tem seu lugar e charme, seja no asfalto ou na terra. Com certeza, há uma moto perfeita para cada estilo de vida e preferência.