Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo a Fipe

Até o dia 11 de setembro, as estatísticas da Fenabrave revelam que a Honda CG 160 segue firme e forte como a campeã de vendas de motos no Brasil, com impressionantes 18.831 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 11% em relação a agosto! Para quem já chegou a pegar a estrada com essa belezura, fica fácil entender o porquê dessa popularidade.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que registrou 9.587 vendas. Essa moto é um verdadeiro coringa, perfeita para quem usa a cidade como pista de dança diária. Em terceiro lugar, a Honda Pop 110i se destacou ainda mais, com 8.650 unidades vendidas e um salto de 23% nas vendas. É aquela escolha esperta para quem busca um modelo acessível que não decepciona.

Fechando o top 4, está a Honda NXR 160 Bros, com 7.557 unidades emplacadas, um aumento de 9% em relação ao mês passado. Essa moto se tornou a queridinha de quem ama aventuras off-road e não abre mão de um bom desempenho na cidade.

Em quinto lugar, a Sport 110i emplacou 4.060 motos e, curiosamente, é a primeira fora da linha Honda a aparecer nesse top. Ela oferece um bom custo-benefício e, quem já a viu em ação, sabe que não deixa nada a desejar. Logo depois, na sexta posição, encontramos a Yamaha YBR 150, que, com 3.390 vendas, teve um aumento de 9%. Essa é uma excelente opção para quem busca conforto e eficiência no dia a dia.

Na sétima posição, está a Honda CB 300F, com 2.489 unidades vendidas. Essa máquina é ideal para quem curte pegar a estrada em viagens mais longas. No oitavo lugar, a Honda PCX 160 esteve em alta, com 2.099 bikes vendidas. Quem dirige por horas em trânsito pesado sabe bem como um modelo assim pode facilitar a vida. Seguindo, temos a Yamaha Fazer 250, na nona posição, com 1.904 unidades. Ela é perfeita para quem quer algo esportivo e ágil.

Por fim, fechando o top 10, a Shineray XY 125 aparece com 1.882 unidades emplacadas. Essa é uma opção popular, especialmente para quem busca algo mais básico e acessível para o dia a dia.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 18.831 2º Honda Biz 9.587 3º Honda Pop 110i 8.650 4º Honda NXR 160 Bros 7.557 5º Sport 110i 4.060 6º Yamaha YBR 150 3.390 7º Honda CB 300F 2.489 8º Honda PCX 160 2.099 9º Yamaha Fazer 250 1.904 10º Shineray XY 125 1.882

Essa lista das 20 motos mais vendidas, elaborada pela Fipe Carros, a partir dos dados da Fenabrave, mostra que a paixão das ruas por motos continua firme. Cada modelo tem seu lugar e charme, seja no asfalto ou na terra. Com certeza, há uma moto perfeita para cada estilo de vida e preferência.