Carros mais vendidos até 11 de setembro de 2025 – Fipe

A Fiat Strada deu um verdadeiro show e voltou a ser o carro mais vendido do Brasil até 11 de setembro. Essa picape, que é produzida em Betim (MG), emplacou 5.284 unidades, desbancando o Hyundai HB20, que até então dominava o ranking, caiu para segundo lugar com 4.917 vendas. Esses números são do pessoal da Fenabrave, que sempre traz dados quentes do nosso mercado automotivo.
Logo atrás da Strada, aparece o Volkswagen Polo, com 3.879 unidades vendidas. O Chevrolet Onix, que fez sucesso em outros tempos, ficou com 2.908 emplacamentos. Se você gosta de SUVs, o grande destaque é o Toyota Corolla Cross, que lidera sua categoria com 2.907 licenciamentos. Não dá pra esquecer do Hyundai Creta também, que vem firme em segundo lugar entre os SUVs, acumulando 2.573 vendas.
Agora, falando do Volkswagen T-Cross, ele teve 2.431 unidades vendidas, mas já está percebendo a pressão do novo Volkswagen Tera, que começa a marcar presença no mercado. E quem não se surpreendeu com a ascensão do Tera, que já ocupa a quinta posição entre os SUVs, vendendo 2.353 unidades? Parece que ele ainda tem força para alcançar o top 3.
Quem pega estrada direto sabe o quanto a escolha do carro faz diferença no dia a dia. Por isso, não dá pra esquecer do Hyundai HB20S, o sedã mais vendido em agosto, que aparece em 15º lugar com 1.840 emplacamentos.
O Fiat Pulse não foi tão bem, ocupando a 23ª posição com apenas 1.430 vendas. Mas a Fiat Toro, já com a linha 2026, veio subindo com 1.966 emplacamentos. Pra fechar, a Toyota Hilux segue firme como a picape média mais vendida, com 1.620 unidades licenciadas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
- Fiat Strada – 5.284
- Hyundai HB20 – 4.917
- Volkswagen Polo – 3.879
- Chevrolet Onix – 2.908
- Toyota Corolla Cross – 2.907
- Fiat Argo – 2.702
- Hyundai Creta – 2.573
- Volkswagen Saveiro – 2.489
- Volkswagen T-Cross – 2.431
- Chevrolet Tracker – 2.375
- Volkswagen Tera – 2.353
- Nissan Kicks – 2.089
- Fiat Fastback – 1.971
- Fiat Toro – 1.966
- Hyundai HB20S – 1.840
- Chevrolet Onix Plus – 1.776
- Volkswagen Nivus – 1.724
- Jeep Renegade – 1.668
- Jeep Compass – 1.659
- Honda HR-V – 1.658
- Fiat Mobi – 1.652
- Toyota Hilux – 1.620
- Fiat Pulse – 1.430
- Caoa Chery Tiggo 7 – 1.382
- Ford Ranger – 1.086
- Chevrolet S10 – 924
Esses números são do Fipe Carros, sempre trazendo informações quentes do nosso mercado. Cada carro tem sua história e suas características, e você, que ama dirigir, sabe como cada modelo pode se encaixar no seu estilo de vida.