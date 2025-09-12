Carros mais vendidos até 11 de setembro de 2025 – Fipe

A Fiat Strada deu um verdadeiro show e voltou a ser o carro mais vendido do Brasil até 11 de setembro. Essa picape, que é produzida em Betim (MG), emplacou 5.284 unidades, desbancando o Hyundai HB20, que até então dominava o ranking, caiu para segundo lugar com 4.917 vendas. Esses números são do pessoal da Fenabrave, que sempre traz dados quentes do nosso mercado automotivo.

Logo atrás da Strada, aparece o Volkswagen Polo, com 3.879 unidades vendidas. O Chevrolet Onix, que fez sucesso em outros tempos, ficou com 2.908 emplacamentos. Se você gosta de SUVs, o grande destaque é o Toyota Corolla Cross, que lidera sua categoria com 2.907 licenciamentos. Não dá pra esquecer do Hyundai Creta também, que vem firme em segundo lugar entre os SUVs, acumulando 2.573 vendas.

Agora, falando do Volkswagen T-Cross, ele teve 2.431 unidades vendidas, mas já está percebendo a pressão do novo Volkswagen Tera, que começa a marcar presença no mercado. E quem não se surpreendeu com a ascensão do Tera, que já ocupa a quinta posição entre os SUVs, vendendo 2.353 unidades? Parece que ele ainda tem força para alcançar o top 3.

Quem pega estrada direto sabe o quanto a escolha do carro faz diferença no dia a dia. Por isso, não dá pra esquecer do Hyundai HB20S, o sedã mais vendido em agosto, que aparece em 15º lugar com 1.840 emplacamentos.

O Fiat Pulse não foi tão bem, ocupando a 23ª posição com apenas 1.430 vendas. Mas a Fiat Toro, já com a linha 2026, veio subindo com 1.966 emplacamentos. Pra fechar, a Toyota Hilux segue firme como a picape média mais vendida, com 1.620 unidades licenciadas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Fiat Strada – 5.284 Hyundai HB20 – 4.917 Volkswagen Polo – 3.879 Chevrolet Onix – 2.908 Toyota Corolla Cross – 2.907 Fiat Argo – 2.702 Hyundai Creta – 2.573 Volkswagen Saveiro – 2.489 Volkswagen T-Cross – 2.431 Chevrolet Tracker – 2.375 Volkswagen Tera – 2.353 Nissan Kicks – 2.089 Fiat Fastback – 1.971 Fiat Toro – 1.966 Hyundai HB20S – 1.840 Chevrolet Onix Plus – 1.776 Volkswagen Nivus – 1.724 Jeep Renegade – 1.668 Jeep Compass – 1.659 Honda HR-V – 1.658 Fiat Mobi – 1.652 Toyota Hilux – 1.620 Fiat Pulse – 1.430 Caoa Chery Tiggo 7 – 1.382 Ford Ranger – 1.086 Chevrolet S10 – 924

Esses números são do Fipe Carros, sempre trazendo informações quentes do nosso mercado. Cada carro tem sua história e suas características, e você, que ama dirigir, sabe como cada modelo pode se encaixar no seu estilo de vida.