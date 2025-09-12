Festival Gralha Azul destaca a literatura paranaense no seu 1º dia

No dia 11 de outubro, teve início o II Festival Gralha Azul de Vivências Literárias no Sesc Estação Saudade, reunindo autoras, ilustradoras e amantes da literatura infantojuvenil. O evento é uma oportunidade para o público interagir com obras lançadas recentemente pela Biblioteca Gralha Azul, totalizando 12 livros que abordam temas variados.

O festival começou com três mesas redondas. Na primeira, Ana Carla Bellon e Ivana Lemos, autora e ilustradora, discutiram a obra “Esconde-esconde”, junto com Isabela Marques, que ilustrou “Ser em tempo real”. No segundo painel, Maria Regina Martins e Ana Kozuki falaram sobre “A magia das araucárias”, enquanto Adrielli Reis Andreatta comentou sobre “A beleza da gentileza”. A última conversa contou com Márcia Széliga, que ilustrou “As aventuras de Sato e o Menino Azul”, e também com Luzia Izete da Silva e Jéssica Romero, que falaram sobre “Cataratas, homens e deuses”.

Ana Carla Bellon expressou a satisfação de se conectar com os leitores de sua obra, destacando a importância do festival para dar visibilidade a suas histórias. Isabela Marques, por sua vez, enalteceu a mesa redonda como uma oportunidade única para uma artista iniciando sua carreira e mencionou a relevância do tema que ilustrou.

Além das mesas de discussão, o primeiro dia do festival teve uma palestra intitulada “Quando os Poetas Pensam a Educação”, apresentada por Glória Kirinus e mediada por Neuza Helena Postiglione Mansani, da Academia de Letras dos Campos Gerais.

As atividades continuam no dia 12 de outubro, com o projeto “Chiquinho 16 anos”, além de mais três rodas de conversa. A palestra “Literatura como comunicação lúdica”, com Miguel Sanches Neto, também faz parte da programação. As atividades interativas estão agendadas das 13h30 às 17h, permitindo que o público, incluindo escolas que trouxeram alunos, participe de experiências educativas e lúdicas.

O festival possui apoio da Lei Municipal de Eventos Geradores de Fluxo Turístico e conta com várias instituições parceiras, como a Continental do Brasil, o SESC Estação, a Academia de Letras dos Campos Gerais e o Curso de Jornalismo da UEPG, que contribui por meio do Núcleo de Produção Audiovisual.

Em meio às discussões, os participantes podem se envolver em atividades que exploram temas como meio ambiente, emoções, inclusão, e autoconhecimento, através de jogos, desafios e exposições, promovendo um aprendizado interativo e valorizando a leitura. O projeto “Chiquinho 16 anos”, que celebra o personagem Chiquinho D’Alembebe, também teve seu lançamento durante o festival, envolvendo ações como contação de histórias e canções interativas.