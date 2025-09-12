Ford Focus deve voltar em nova versão como SUV

O Ford Focus, que surgiu para substituir o icônico Escort nos anos 90, está prestes a dar adeus na Europa até o final deste ano. É triste ver um modelo tão querido se despedir, mas rumores indicam que o nome pode voltar em um novo formato, possivelmente como um SUV. Pois é, a Ford é conhecida por trazer de volta a vida a alguns de seus clássicos, como já aconteceu com o Capri e o Puma, que agora são SUVs.

O Futuro do Focus SUV

De acordo com informações da revista britânica Autocar, a Ford poderia lançar um novo SUV chamado Focus em 2027, fabricado na sua planta em Valência, na Espanha, com capacidade para produzir cerca de 300 mil unidades por ano. E não se preocupe, ele não vai substituir o Kuga, que já carrega essa missão desde 2007.

Esse novo modelo deve ser bem versátil, oferecendo opções híbridas e elétricas, algo que tem tudo a ver com o que os motoristas estão buscando hoje. Ele será baseado na famosa plataforma C2, a mesma que dá vida ao Focus hatchback e aos modelos Bronco Sport e Maverick, que a gente já conhece aqui no Brasil.

Nomes Icônicos e Sucesso de Mercado

A Ford tem uma certa história quando o assunto é reviver nomes famosos. E a transição do Maverick, que antes era um carro compacto, para a picape que conhecemos hoje ilustra bem isso. Assim como o Maverick, o novo Focus SUV pode conquistar um bom espaço no mercado, especialmente tendo em mente o que aconteceu com o Puma, que se tornou um sucesso na Europa.

Falando em números, o Puma, que começou como um esportivo de duas portas nos anos 90, vendeu mais de 64 mil unidades apenas nos primeiros cinco meses de 2025. Isso mostra que a Ford sabe como levantar a poeira de seus modelos clássicos e transformá-los em desejos modernos.

A Evolução dos Modelos

Enquanto o Puma conquistava corações como um SUV compacto, o novo Focus SUV pode seguir nessa trilha de sucesso. Afinal, quem já dirigiu um Ford sabe que a marca tem um talento especial para reunir conforto e performance. Para o motorista que passa horas no trânsito, ter um carro confortável com uma direção ágil e responsiva faz toda a diferença.

Com essa nova onda de SUVs, a Ford segue se adaptando ao mercado, comprovando que evoluir é essencial para permanecer relevante. Não dá para negar, o que sempre fica são as lembranças, mas a evolução é o que garante que os amantes de carros continuem apaixonados.