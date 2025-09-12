Números consolidados de 11 de setembro de 2025

Na última quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a novela "As Filhas da Senhora Garcia" quebrou recorde de audiência em São Paulo, consolidando sua popularidade e aumentando a diferença em relação aos dramas bíblicos exibidos pela concorrente Record. Essa novela vem se destacando no horário nobre e conquistou um público fiel.

Na mesma noite, o programa humorístico "A Praça é Nossa", apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, também alcançou bons índices, assegurando a segunda colocação na audiência. O programa mais que dobrou a audiência da Record, mostrando a força do humor na televisão.

Por outro lado, o "Jornal Nacional", da Globo, apresentou uma queda em sua audiência, mesmo com a cobertura extensiva sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O noticiário foi exibido mais cedo devido às quartas de final da Copa do Brasil, o que pode ter influenciado os números.

Durante a tarde, as reprises de "História de Amor" e "A Viagem" também enfrentaram recuo. O penúltimo capítulo de "História de Amor" marcou apenas 11 pontos, enquanto "A Viagem", apresentado na grade "Vale a Pena Ver de Novo", registrou 14,3 pontos.

Abaixo estão os dados de audiência consolidados para o dia:

Hora Um : 4,8

: 4,8 Bom Dia SP : 9,1

: 9,1 Bom Dia Brasil : 8,9

: 8,9 Encontro com Patrícia Poeta : 6,4

: 6,4 Mais Você : 6,6

: 6,6 SP1 : 9,6

: 9,6 Globo Esporte : 10,3

: 10,3 Jornal Hoje : 10,4

: 10,4 Edição Especial: Terra Nostra : 11,0

: 11,0 Edição Especial: História de Amor : 11,0

: 11,0 Sessão da Tarde: A Sogra Perfeita : 11,0

: 11,0 SPTV : 11,4

: 11,4 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 14,3

: 14,3 Êta Mundo Bom! : 17,9

: 17,9 Jornal Nacional : 22,4

: 22,4 Copa do Brasil: Botafogo x Vasco da Gama : 16,9

: 16,9 Dona de Mim: 20,4

Os índices de audiência são essenciais para o mercado publicitário, e em 2025, um ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados permitem uma análise contínua sobre as preferências da audiência e o desempenho dos programas.