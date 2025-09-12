Números consolidados de 11 de setembro de 2025

Na última quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a novela "As Filhas da Senhora Garcia" quebrou recorde de audiência em São Paulo, consolidando sua popularidade e aumentando a diferença em relação aos dramas bíblicos exibidos pela concorrente Record. Essa novela vem se destacando no horário nobre e conquistou um público fiel.
Na mesma noite, o programa humorístico "A Praça é Nossa", apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, também alcançou bons índices, assegurando a segunda colocação na audiência. O programa mais que dobrou a audiência da Record, mostrando a força do humor na televisão.
Por outro lado, o "Jornal Nacional", da Globo, apresentou uma queda em sua audiência, mesmo com a cobertura extensiva sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O noticiário foi exibido mais cedo devido às quartas de final da Copa do Brasil, o que pode ter influenciado os números.
Durante a tarde, as reprises de "História de Amor" e "A Viagem" também enfrentaram recuo. O penúltimo capítulo de "História de Amor" marcou apenas 11 pontos, enquanto "A Viagem", apresentado na grade "Vale a Pena Ver de Novo", registrou 14,3 pontos.
Abaixo estão os dados de audiência consolidados para o dia:
- Hora Um: 4,8
- Bom Dia SP: 9,1
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4
- Mais Você: 6,6
- SP1: 9,6
- Globo Esporte: 10,3
- Jornal Hoje: 10,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,0
- Edição Especial: História de Amor: 11,0
- Sessão da Tarde: A Sogra Perfeita: 11,0
- SPTV: 11,4
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 14,3
- Êta Mundo Bom!: 17,9
- Jornal Nacional: 22,4
- Copa do Brasil: Botafogo x Vasco da Gama: 16,9
- Dona de Mim: 20,4
Os índices de audiência são essenciais para o mercado publicitário, e em 2025, um ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados permitem uma análise contínua sobre as preferências da audiência e o desempenho dos programas.