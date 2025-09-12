BYD responde a declarações do CEO da Stellantis sobre vendas na Alemanha

A rivalidade entre as montadoras chinesas BYD e Leapmotor está pegando fogo! Recentemente, o CEO da Stellantis, Antonio Filosa, fez algumas declarações sobre as vendas na Alemanha, e a BYD não ficou calada. Eles contestaram a afirmação de que a Leapmotor os superou, e a disputa entre as duas envolve muitos números de veículos elétricos e híbridos.

Entre janeiro e agosto de 2025, a BYD registrou 8.610 unidades vendidas na Alemanha. Já a Leapmotor ficou com 3.536. No segmento de elétricos a bateria, a BYD vendeu 5.852, enquanto a Leapmotor teve 3.088. E, em híbridos plug-in, a diferença foi ainda mais notável: 2.757 para a BYD contra apenas 448 da Leapmotor. Esses dados oficiais confirmam a liderança da BYD entre as montadoras.

Agora, é interessante notar que a BYD também se destacou em comparação com outras marcas da Stellantis. Ela superou a Alfa Romeo, que vendeu apenas 5.226 unidades, sendo que apenas 140 eram elétricos e 34 híbridos plug-in. Na briga com a Jeep, a diferença de vendas foi de apenas 278 veículos. Na prática, isso mostra que a BYD está conquistando seu espaço no mercado europeu de forma sólida.

Um dos fatores que pesam a favor da BYD é sua linha diversificada de produtos na Alemanha. Eles oferecem modelos como Dolphin, Atto 2, 3, Seal, Sealion 7 e Tang, além de variantes híbridas DM-i. Por outro lado, a Leapmotor foca em modelos mais urbanos, como o T03 e os SUVs B10 e C10, com novos lançamentos a caminho, como o hatch B05.

Segundo a BYD, o que Filosa disse pode ter sido mal interpretado ou se referia a métricas que ainda não foram divulgadas. Não importa qual foi o ponto, as vendas já mostram que a BYD leva a melhor em volume total, tanto no segmento elétrico quanto no híbrido plug-in.

Falando em números globais, a diferença é ainda mais gritante. No primeiro semestre de 2025, a BYD vendeu 2.145.954 veículos, enquanto a Leapmotor ficou com 221.664, quase dez vezes menos. Isso ilustra bem como a BYD está se firmando no cenário internacional, enquanto a Leapmotor enfrenta desafios para ganhar terreno fora da China.

É claro que essa disputa vai continuar, e será interessante acompanhar como as duas marcas se movimentam, especialmente com novas declarações e estratégias de marketing. As vendas nos mercados de exportação devem mostrar quem vai conseguir se consolidar além das fronteiras do seu país natal. Quem sabe, logo mais a gente veja essas rivalidades refletidas nas estradas brasileiras!