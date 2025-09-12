Como se comparam? Análise detalhada ponto a ponto

Após o lançamento dos SUVs H6 e do Tank 300, a GWM chega com uma novidade que promete agitar o mercado: o Haval H9. Esse grandalhão veio para se juntar à briga com outros modelos derivados de picapes, como o famoso Toyota Hilux SW4. Mas será que ele consegue enfrentá-lo de igual para igual?

Neste texto, vamos comparar os detalhes dos dois SUVs. Vamos dar uma olhada nas fichas técnicas e ver se o H9 consegue competir com o SW4, que é um dos mais vendidos do seu segmento.

Valor e Custo-Benefício

Logo de cara, a GWM se destacou pelo custo-benefício. Com preço inicial de R$ 309.000, o H9 é praticamente R$ 110.000 mais barato que a versão mais simples do SW4. Essa diferença de preço é bastante atrativa, embora a GWM pretendasse aumentar o valor para R$ 319.000 após 20 de setembro. Quem dirige com frequência sabe como o preço pode pesar na balança na hora de escolher um carro novo.

Motor e Desempenho

Falando de motor, o Haval H9 vem com um 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e 48,9 kgfm de torque. E, para os amantes de velocidade, ele acelera de 0 a 100 km/h em 12 segundos e chega a 165 km/h. Em termos de consumo, ele é razoável: 9,1 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada.

Em comparação, o Toyota SW4 conta com um motor 2.8 turbodiesel, que gera 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Ele é um pouco mais esperto, fazendo de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos e alcançando 180 km/h. No quesito consumo, o SW4 é ligeiramente mais eficiente: 9,3 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada. Para quem passa muito tempo em trânsito, a diferença de consumo pode ser um fator decisivo.

Tamanho e Proporções

Em termos de dimensões, o H9 é generoso — são 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura, com um entre-eixos de 2,85 m. O porta-malas também é campeão: 88 litros com todos os assentos em uso, subindo para 791 litros quando a terceira fileira é rebatida e até 1.580 litros com tudo rebatido. Pesando 2.525 kg e com tanque de 80 litros, ele tem uma boa presença nas estradas.

O Toyota SW4, por outro lado, mede 4,79 m de comprimento e 1,85 m de largura. O porta-malas tem capacidade para 500 litros, que diminui para 180 litros com a terceira fileira ocupada. Embora o SW4 tenha um design mais fluido e elegante, ele não consegue igualar a versatilidade do H9 nesse ponto.

Interior e Equipamentos

Falando sobre o interior, o H9 é equipado até os dentes. Tem suspensão independente dianteira, faróis Full LED, rodas de 19”, teto solar panorâmico e bancos com massagem, aquecimento e ventilação. Na parte tecnológica, o painel digital e a tela de multimídia fazem tudo parecer super moderno. E para quem curte um som de qualidade, o sistema de som de 640 W é uma ótima pedida.

A segurança do H9 é outro destaque: seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência são apenas alguns dos recursos que fazem ele se sobressair. A GWM também oferece uma garantia de 10 anos, algo que pode transmitir confiança para quem está na dúvida.

Em contrapartida, o interior do SW4, mesmo sendo confortável, está meio “datado”. Com um painel que quase não mudou desde 2016, ele pode não conquistar aqueles que buscam tecnologia de ponta. Mas, não dá para deixar de lado os recursos como câmeras de 360º e um número considerável de airbags.

No fim das contas, ambos os SUVs têm seus pontos fortes e fracos. O Haval H9 traz inovação e um custo-benefício atrativo, enquanto o Toyota Hilux SW4 aposta na confiança e na tradição. Cada um deles tem sua proposta, e a escolha vai depender muito do perfil de quem está atrás do volante. O importante é que você se sinta bem na estrada, certo?