Bajaj investe US$ 10 milhões em fábrica de Manaus

A Bajaj do Brasil está acelerando sua presença por aqui com a ampliação da fábrica em Manaus, que é um grande passo para atender a demanda crescente por suas motocicletas. A estratégia da marca envolve parcerias locais que vão fortalecer partes importantes da produção, como a soldagem e a pintura dos chassis. Isso traz mais autonomia e qualidade ao processo.

Agora, a soldagem será feita pela Bendsteel, uma empresa que já está na Zona Franca de Manaus desde 2009 e que investiu em tecnologia de ponta com braços robóticos importados da Índia. Impressionante, né? Cerca de 90% do processo é automatizado, com o toque humano garantindo que tudo saia perfeito. Com isso, eles estão conseguindo produzir peças que antes precisavam ser importadas, ajudando a movimentar ainda mais a economia local.

A pintura dos chassis ficará por conta da Galvasistem, que é especialista em galvanoplastia e usa um método chamado KTL. Esse processo não só oferece uma proteção anticorrosiva bem maior, mas também é mais sustentável. É legal saber que eles têm um laboratório próprio para garantir que tudo esteja nos conformes, né?

A fábrica da Bajaj foi inaugurada em junho de 2024 e começou com uma capacidade de produzir 20 mil motos por ano. No primeiro ano, eles conseguiram tirar da linha 9.004 unidades! Imagina a empolgação. E só entre janeiro e agosto de 2025, foram nada menos que 19.545 motos. Com a expansão que estão planejando, a meta para 2026 salta para 48 mil unidades. Isso sim é crescer!

O investimento inicial no Brasil foi de US$ 12 milhões em 2022, e agora a matriz na Índia deu o sinal verde para mais US$ 10 milhões. Essa grana nova vai permitir que a fábrica produza até 200 motos por dia, dando trabalho para cerca de 200 colaboradores nas etapas de montagem e controle de qualidade. É uma baita oportunidade, especialmente em tempos desafiadores.

A Bajaj não para por aí. Eles também estão aumentando a rede de concessionárias, que já está presente em 23 estados do Brasil. Waldyr Ferreira, o Managing Director da empresa, reforça o compromisso com o mercado brasileiro ao oferecer produtos que misturam tecnologia, design e um ótimo custo-benefício.

O catálogo atual da marca traz modelos como a Pulsar N150 e as Dominar, além de novidades que estão a caminho. A Pulsar NS400Z promete mexer com a paixão dos motociclistas, trazendo um motor de 373 cm³ e 43 cv, com modos de condução selecionáveis. Uma verdadeira tendência para quem busca algo mais esportivo e que já está registrado no Brasil.

Enquanto isso, fica a expectativa de ver essas novas máquinas nas ruas, não é mesmo?