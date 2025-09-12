Mãe e filho são encontrados mortos em geladeira no PR

Caso de Duplo Homicídio Abala Almirante Tamandaré

Na quinta-feira, 11 de setembro, a Polícia Civil confirmou que Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e seu filho, Fábio José de Souza, de 46 anos, foram mortos e tiveram seus corpos escondidos em uma geladeira em um imóvel alugado pelo principal suspeito do crime. Este fato deixa a comunidade de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, em estado de choque.

As investigações indicam que mãe e filho estavam desaparecidos há várias semanas. Maria Auxiliadora foi vista pela última vez em 24 de junho, quando entrou em um carro em frente à sua casa em Curitiba. Fábio havia sumido cerca de uma semana antes, causando grande preocupação entre os familiares.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu ter cometido os assassinatos. Ele disse que matou Fábio após uma desavença pessoal e, dias depois, quando Maria Auxiliadora foi ao local em busca do filho, acabou descobrindo o que aconteceu. Informações da delegada Vanessa Cristina indicam que, ao saber da verdade, a idosa teria passado mal e foi asfixiada pelo suspeito.

Além de ocultar os corpos na geladeira, o acusado se desfez de partes das vítimas em um rio nas proximidades, de acordo com a investigação.

Desde o desaparecimento da dupla, a família havia registrado boletins de ocorrência, gerando mobilização policial intensa. Vizinhos do imóvel onde os corpos foram encontrados não notaram nada suspeito, uma vez que a casa ficava fechada na maior parte do tempo.

O caso provocou grande indignação nas redes sociais e na imprensa, com pedidos de justiça ecoando amplamente. O suspeito permanece preso e enfrentará acusações de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, entre outros crimes.

A Polícia Civil continua a trabalhar no caso, a fim de verificar os detalhes da confissão e investigar se outras pessoas participaram do crime ou do ocultamento dos corpos.