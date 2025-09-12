Naiara Azevedo participa da novela “Coração Acelerado” da Globo

A nova novela das sete da Globo, intitulada “Coração Acelerado”, está programada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026. A trama irá misturar o universo da música sertaneja com elementos típicos do melodrama, oferecendo uma proposta inovadora para o público.

Uma das atrações da novela será a participação especial da cantora Naiara Azevedo. Antes mesmo de aparecer em cena, ela será mencionada na narrativa, o que indica sua importância no enredo. De acordo com informações, a personagem Agrado, interpretada por Isadora Cruz, fará uma referência à cantora já na segunda semana de exibição. Em um momento de descontração com sua amiga Eduarda, ela vai sugerir: “Vamos de Naiara Azevedo?”, mostrando sua admiração pela artista e estabelecendo uma conexão com o movimento conhecido como feminejo.

Naiara fará sua aparição no capítulo 20, durante uma cena no Country Barn, um bar sertanejo localizado em Goiânia. Esse local terá um papel importante na evolução da carreira da protagonista, que vive um momento de expectativa e emoção ao compartilhar os bastidores com sua maior fonte de inspiração.

Além de Naiara, outras potências do sertanejo também marcarão presença na novela, como Maiara & Maraisa e Ana Castela, reforçando o vínculo da trama com os fãs desse gênero musical. O cantor Michel Teló também estará no elenco, atuando ao lado de Filipe Bragança, que será o protagonista da história.

Com uma combinação de ficção e realidade, “Coração Acelerado” busca transmitir a essência dos palcos sertanejos para a tela da TV. A produção trará histórias de superação, um tema recorrente nas novelas, acompanhadas por músicas que fazem parte da vida de milhares de brasileiros.

O elenco conta com grandes nomes como Isabelle Drummond, Daniel de Oliveira, Gabz, Leandra Leal, Leticia Spiller, Antonio Calloni, entre outros, totalizando uma equipe robusta e diversificada. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob a direção artística de Carlos Araújo, e sucederá a novela “Dona de Mim” no horário das 19h. A produção também inclui jovens atores e atrizes, ampliando a representatividade e diversidade dentro do universo sertanejo.