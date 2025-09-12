Basalt Dark Edition tem desconto de R$ 17 mil para PcD

O Citroën Basalt Dark Edition chegou com tudo no mercado, marcando presença como a nova versão topo de linha por R$ 114.990. Essa é uma oferta de lançamento que deve mudar, indo para R$ 124.990 após esse período. Então, se você está pensando em trocar de carro, é bom ficar de olho!

Esse modelo não é apenas um lindo carro, mas também se destaca em custo-benefício, superando versões de entrada de concorrentes como o Fiat Fastback e o Volkswagen Nivus. Para quem procura um carro que vale a pena, o Basalt Dark Edition realmente se destaca.

A lista de equipamentos é bem rica e o acabamento melhorou bastante, um ponto que gerava algumas críticas antes. Você vai reparar que os revestimentos são bem mais agradáveis ao toque. Por exemplo, o forro das portas dianteiras tem um tecido que realmente dá um novo aspecto ao carro.

Falando em preços, a versão Dark Edition 1.0 T200 CVT está com um preço tabelado de R$ 124.990, mas supondo que você esteja em uma situação de elegibilidade, o valor cai para R$ 107.885 — uma economia e tanto! Mas vale lembrar, os preços podem variar de acordo com a região e as opções escolhidas.

E como anda a vendagem do Basalt? De acordo com a Fenabrave, ele teve um desempenho fraco em agosto de 2025, emplacando apenas 991 unidades, uma queda de 38,6% em comparação a julho. No total, foram 12.621 unidades vendidas até agora. Enquanto isso, o Fiat Fastback liderou entre os SUVs cupês, vendendo 5.040 unidades no mesmo mês.

No que diz respeito à mecânica, o Basalt Dark Edition conta com um motor 1.0 turbo que entrega 130 cv e 20,4 kgfm de torque. A versão básica tem câmbio manual de cinco marchas, enquanto as opções mais completas vêm com um câmbio CVT que simula sete marchas. Isso faz uma diferença boa na hora de acelerar — quem já pegou uma estrada sabe que um câmbio esperto pode melhorar bastante a experiência.

Internamente, o carro mantém um design bem atraente. Com uma cabine mais escurecida e costuras vermelhas nos bancos e no volante, ele realmente tem um apelo sportivo. E sem contar o espaço interno! O entre-eixos generoso e um porta-malas de 490 litros tornam esse SUV um dos maiores da sua categoria.

Na parte de tecnologia, o Basalt Dark Edition vem equipado com uma tela multimídia de 10,25” que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um painel digital de 7”. Isso tudo vem com ar-condicionado automático e sensores de estacionamento, mas faltam algumas coisinhas, como faróis full LED e seis airbags, que seriam bem-vindos.

Citroën Basalt Dark Edition para PcD em setembro de 2025:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Dark Edition 1.0 T200 CVT R$ 124.990,00 R$ 107.885,00 R$ 17.105,00

É um bom carro, acessível e com alguns equipamentos que fazem a diferença. Para quem está em busca de conforto, estilo e uma boa performance, o Basalt pode sim ser uma ótima pedida.