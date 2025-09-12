Arcfox T1, novo rival do BYD Dolphin, custa R$ 47 na Fipe

A Arcfox, que faz parte do grupo BAIC, acaba de apresentar o hatch compacto T1. Essa novidade promete agitar o mercado de elétricos na China, chegando com preços entre R$ 47 mil e R$ 65 mil. O T1 entra na briga com concorrentes fortes, como o BYD Dolphin e o Geely Xingyuan, trazendo um design moderno, tecnologia de ponta e autonomia que não deixa a desejar.

Esse novo modelo chega em cinco versões e oferece duas opções de bateria: uma de 33,4 kWh que garante até 320 km de autonomia e outra de 42,3 kWh, capaz de chegar até 425 km. Para quem gosta de praticidade, esse hatch também suporta carregamento rápido, indo de 30% a 80% em apenas 16 minutos. É uma mão na roda, especialmente para quem não quer ficar parando em carregadores!

Em termos de desempenho, o T1 traz tração dianteira e dois motores, com potências de 70 kW (94 cv) e 95 kW. Medindo 4,34 m de comprimento, ele tem bastante espaço interno para até cinco ocupantes, ideal para uma família. O porta-malas é prático e oferece soluções extras de armazenamento na cabine, algo que sempre facilita no dia a dia.

No visual, o T1 segue a tendência de design Arc-Flow, com rodas de 18 polegadas que destacam sua personalidade. O interior não fica atrás: com um painel LCD de 8,8 polegadas e uma tela central flutuante de 15,6 polegadas, tudo fica bem acessível. E já que segurança é prioridade, o acabamento é pensado para garantir um ambiente livre de odores desconfortáveis e seguro para crianças.

O grande lançamento da Arcfox ocorreu no Salão do Automóvel de Xangai em abril de 2025, e as primeiras unidades começaram a sair da fábrica em agosto. O grupo está focado em recuperar sua relevância no mercado chinês, e o T1 parece ser a aposta certa para voltar a fazer barulho em vendas.

Esse hatch é uma opção sólida em um segmento com grande demanda, rivalizando com modelos populares. O BYD Dolphin, que tem dimensões parecidas, e o Geely Xingyuan, que tem mostrado boa performance em vendas, certamente sentirão a pressão. Com uma autonomia competitiva e um preço tão convidativo, a Arcfox espera atrair tanto os urbanitas quanto aqueles que amam as novidades dos veículos elétricos.

Além de tudo isso, o T1 traz um toque de praticidade no dia a dia: porta-copos, compartimentos para smartphones e um design interno bem pensado. Para quem busca um elétrico compacto, essa é uma alternativa que vale a pena considerar na hora de trocar de carro!