Toyota Corolla Hatchback tem fotos divulgadas antes da estreia nos EUA

O Toyota GRMN Corolla chegou para balançar o mercado de hatches esportivos. Combinando um visual arrojado e uma performance de tirar o fôlego, esse modelo promete deixar os amantes de carros charmados. Vazamentos de informações de concessionárias nos EUA mostram que a versão mais “radical” do GR Corolla está a caminho, focando em leveza e aerodinâmica — e isso é música para os ouvidos dos fãs de esportivos.

Recentemente, o carro foi flagrado no famoso circuito de Nürburgring, um verdadeiro templo para quem gosta de ver o que há de mais avançado na indústria automotiva. Imagens de um evento interno revelaram detalhes como um capô ventilado de fibra de carbono, para-lamas com saídas de ar e um spoiler traseiro robusto. Aqui, cada detalhe tem uma razão de ser: melhorar a performance e o visual do carro.

A traseira mantém a essência do Corolla, mas não se engane: ganhou um difusor agressivo e um sistema de escapamento com três saídas, tudo para destacar ainda mais essa versão. As rodas leves em bronze e os pneus Michelin Pilot Sport Cup ajudam a transformar o carro em um verdadeiro atleta das pistas, mas também homologados para as ruas — porque quem curte velocidade quer tudo, certo?

Ao entrar no carro, você nota de cara que o interior é inspirado no automobilismo. Com dois bancos esportivos em microfibra e couro, volante esportivo e detalhes em vermelho, o ambiente é feito para quem ama velocidade. O emblema GRMN e a decoração especial no painel dão um toque de exclusividade, já que serão apenas 500 unidades produzidas.

O capô ventilado, que não é só um charme, tem três saídas centrais para ajudar a resfriar o motor 1.6 turbo de três cilindros. Esse coraçãozão já é conhecido por entregar 300 cv e 400 Nm. Se você já dirigiu em estrada, sabe como um motor potente faz a diferença na hora da aceleração!

Se você está se perguntando se esse modelo vai ser ainda mais radical que o GR convencional, a resposta parece ser sim. O GRMN deve ser mais leve e ter uma base mais larga. Com um toque especial inspirado no GRMN Yaris, é bem provável que o carro chegue com uma transmissão que deixa as relações mais curtas, ideal para curvas e acelerações ágeis. É esperado que ele chegue a 96 km/h em menos de 5 segundos.

Sobre a potência, há chances de o motor passar dos 300 cv, com um torque ainda mais poderoso, mantendo a dirigibilidade afiada. O combo de motor potente, aerodinâmica de ponta e leveza faz deste hatch um verdadeiro esportivo, capaz de colocar um sorriso no rosto de quem dirige.

O preço do GRMN ainda é um mistério, mas considerando outros modelos especiais como o Morizo Edition, tudo indica que ficará acima de US$ 50.000 (cerca de R$ 270 mil), podendo chegar a US$ 60.000 (aproximadamente R$ 327 mil). O Toyota GRMN Corolla tem tudo para ser um campeão de vendas entre os entusiastas, unindo estilo agressivo e uma experiência de condução que promete ser inesquecível.