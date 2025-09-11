Zeekr X apresenta 489 cv de potência e 560 km de autonomia

O mercado chinês de carros elétricos está fervendo com a atualização do Zeekr X, um SUV compacto que promete muito mais que apenas um design futurista. Ele chega com um motor mais potente e algumas melhorias legais, sem perder aquele visual que já conquistou uma galera. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), junto com o também novato Zeekr 7X. Vamos dar uma olhada no que esse carro tem a oferecer?

Novidades no Desempenho

Uma das maiores mudanças do Zeekr X está na mecânica. O modelo que possui tração traseira agora conta com um motor de 250 kW, ou seja, cerca de 335 cv. Antes, éramos limitados a 200 kW (268 cv). Para quem gosta de tirar o máximo do carro, isso significa que o desempenho prometido será mais ágil, mantendo uma velocidade máxima de 190 km/h. Perfeito para quem adora sentir a adrenalina nas retas.

Autonomia e Bateria

A questão da autonomia é sempre uma preocupação, mas o novo Zeekr X não decepciona. Ele continua com as opções de baterias de 49 kWh (LFP) ou 66 kWh (NCM), garantindo autonomias na casa dos 420 km e 560 km, respectivamente, de acordo com o ciclo chinês CLTC. E se você curte um pouco mais de potência, as versões com tração integral podem chegar até 489 cv, com uma autonomia de até 512 km. Isso é ótimo para quem faz longas viagens e não quer ficar parado esperando carregar.

Dimensões e Design

As medidas do Zeekr X permanecem inalteradas, com 4,45 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,57 m de altura. Isso se traduz em um carro com bom espaço interno, ideal para passeios de fim de semana com a família. O peso, dependendo da versão escolhida, varia entre 1.940 kg e 1.965 kg.

Por fora, o SUV continua a impressionar com seu estilo futurista. As lanternas traseiras têm mais de 1,5 m de comprimento e são compostas por 229 LEDs. O teto solar panorâmico de 1,21 m² e as rodas em versões de 18, 19 e 20 polegadas complementam a estética diferenciada do carro. Você já deve ter notado como esses detalhes podem chamar a atenção nas ruas.

Mercados e Vendas

Em termos de mercado, o Zeekr X já acumula 4.611 unidades vendidas neste ano, o que é um número interessante, considerando que 465 delas foram apenas em agosto. Atualmente, no ranking dos SUVs na China, o Zeekr X ocupa a 79ª posição mensal e a 76ª no acumulado anual. Para quem procura um SUV elétrico, ele está certamente se fazendo notar.

Versões e Preços

Hoje, o Zeekr X está disponível em quatro versões e oferece opções de 4 ou 5 lugares, com preços que variam entre 149.000 a 179.000 yuans (cerca de US$ 20.900 a 25.100). Entre as opções disponíveis, você pode personalizar detalhes como rodas, pinças de freio e até cores diferenciadas para o teto e retrovisores. É sempre bacana ter a opção de deixar o carro com a sua cara, não é mesmo?

E assim, o Zeekr X se destaca em meio a tantas opções de elétricos no mercado, com uma proposta que não só encanta os olhos, mas também promete satisfação ao dirigir. Se a ideia é curtir um SUV que une estilo, desempenho e tecnologia, vale a pena ficar de olho nesse modelo!