Peugeot alcança 3 milhões de veículos produzidos na Argentina

O grupo Stellantis, que comanda marcas como Fiat, Peugeot, Jeep e Ram, acaba de festejar uma conquista importante na sua unidade em El Palomar, na Argentina. Essa planta, que hoje produz o SUV 2008 e o hatch 208, tem uma história rica, já tendo fabricado vários modelos icônicos das marcas que compõem o grupo.

Desde que começou suas atividades na década de 1960, a fábrica de El Palomar não para. Já são mais de 20 modelos e mais de 80 versões fabricadas por lá! É impressionante pensar que ela abriga linhas de produção de Estamparia, Carroceria, Pintura e Montagem, além de contar com setores de Logística e Qualidade. Um verdadeiro centro de excelência automotiva!

Se você é do tipo que gosta de um carro com história, vai se lembrar das minivans Peugeot Partner e Citroën Berlingo, que saíram dessa fábrica desde 1998. Elas ainda estão disponíveis como furgões na Argentina. Outros modelos que marcaram época incluem o C4 hatchback e o sedã Pallas, ambos fabricados até meados de 2013. E quem não se lembra do Lounge, que passou pela linha de produção entre 2013 e 2021?

## Os Carros que Saem da Planta

Desde 2020, a planta de El Palomar é a responsável pela nova geração do hatch 208 e do 2008, que está fresquinho com lançamento previsto para 2024. Recentemente, foi anunciada a produção dos modelos com motor 1.0 T200 eletrificado, igual aos Fiats Pulse e Fastback que você já deve ter visto por aí. Esse motor turbo-flex gera entre 125 e 130 cv, auxiliado por um motor elétrico que dá aquele apoio extra.

Além de tudo, essa tecnologia não adiciona muito peso aos carros – apenas 10 quilos a mais! A bateria do sistema híbrido fica escondida sob o banco do motorista, algo que só mostra o cuidado com o design e a ergonomia. Fabricação de motores acontece em Betim (MG), e depois eles são enviados para a fábrica na Argentina, onde são montados e seguem para o Brasil.

## Uma Nova Era na Indústria

Como destacou Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, esse é um grande passo para a marca. A produção dos novos Peugeot 208 e 2008 traz tecnologia híbrida, uma inovação que promete melhorar ainda mais a experiência do motorista. E quem dirige por aí sabe como é importante ter um carro que combine desempenho e eficiência, não é mesmo?

A cada novo modelo fabricado, a gente percebe que a paixão por carros só aumenta e a indústria se adapta às necessidades da estrada e do meio ambiente. É uma linda transformação que, com certeza, agradará a todos os amantes de automobilismo.