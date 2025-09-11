GAC Aion V conquista 5 estrelas no Euro NCAP

O mercado automotivo europeu teve um novo protagonista que promete agitar as estradas: o GAC Aion V, um SUV elétrico chinesa lançado recentemente. A estreia do modelo na IAA Mobility 2025, em Munique, não passou despercebida e, para completar, ele garantiu impressionantes cinco estrelas nos rigorosos testes de segurança do Euro NCAP. Para quem está pensando em eletrificação, esse SUV elétrico já chega custando cerca de R$ 227 mil.

Esse carro não é apenas bonito; o desempenho do Aion V realmente chama atenção. Durante os testes, o SUV conquistou notas de 88% na proteção de adultos e 85% para crianças. Para os pedestres e os sistemas de assistência, as notas foram de 79% e 78%, respectivamente. Com números assim, fica claro que o Aion V sabe se destacar na galera.

A estrutura da cabine do Aion V se manteve firme em testes de colisão frontais e laterais, o que é essencial para garantir a segurança dos passageiros. O airbag central que fica entre os bancos dianteiros é uma mão na roda, evitando que os ocupantes se choquem em situações críticas. Quem já passou por um susto desse tipo sabe como a proteção faz toda a diferença!

A lista de tecnologia de segurança desse modelo é de dar inveja. Ele vem equipado com frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado, e até um assistente de permanência em faixa. O Euro NCAP elogiou a eficácia dos airbags e dos apoios de cabeça, que costumam ser super importantes em impactos traseiros.

Além de segurança, o Aion V também entrega uma eficiência que faz a diferença. Ele consegue rodar até 510 km com uma carga completa segundo o ciclo WLTP e a recarga rápida permite ir de 10% a 80% em apenas 24 minutos. Um carro que oferece conforto no espaço interno, com um entre-eixos de 2,77 m, e uma cabine recheada de recursos conectados e assistentes inteligentes, é, sem dúvida, uma grande aposta.

Com preços começando em € 35.990 (em torno de R$ 228 mil), o Aion V já começou a ser entregue em países como Polônia, Portugal e Finlândia. A GAC não pretende parar por aí, já tem planos de se espalhar pela Europa até 2028, o que promete deixar os concorrentes de olho.

No Brasil, ele desembarcou em 2025 com um preço de R$ 214.990, e não demorou muito para se tornar o carro mais vendido da marca por aqui. Com uma autonomia que agrada, um pacote tecnológico robusto e a segurança europeia, o Aion V está ganhando seu espaço nas nossas estradas. Se você é amante de tecnologia e segurança, esse carro é uma opção a se considerar!