Nissan Kicks 2026 mantém preço promocional de lançamento

Com a chegada da nova geração do Nissan Kicks, a linha 2026 já está chamando a atenção dos amantes de SUVs. Lançado em junho, o modelo trouxe preços promocionais bem interessantes e, para a alegria dos fãs, a Nissan decidiu prorrogar essas condições especiais. Ou seja, diversas unidades ainda podem ser adquiridas com preços bem convidativos.

Os valores começam a partir de R$ 159.990 na versão de entrada, chamada Sense, e vão até R$ 199.990 pela opção mais completa, a Platinum. E o melhor, essas ofertas ainda não têm data definida para acabar. Para quem é fã do Kicks, é uma boa chance de garantir um SUV moderno e cheio de equipamentos.

Falando em modernidade, o Kicks 2026 vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega 125 cv de potência com etanol (ou 120 cv com gasolina) e um torque bem legal de até 22,4 kgfm. Como um motorista que já pegou estrada, dá para perceber como essa combinação fornece um bom desempenho, especialmente ao ultrapassar ou sair em aceleradas rápidas.

Outra novidade é o câmbio automatizado de seis marchas com sistema de dupla embreagem, tudo operado por botões, o chamado e-Shifter, que deixa o uso muito mais prático e moderno. Afinal, quem já andou em um carro que oferece uma troca de marchas rápida sabe como isso pode transformar a experiência de dirigir.

Quando falamos de dimensões, a nova geração cresceu bastante. O Kicks agora tem 4.365 mm de comprimento, 1.800 mm de largura e 1.620 mm de altura, com um entre-eixos generoso de 2.655 mm, que garante conforto, espaço para os passageiros e, claro, uma boa estabilidade. O porta-malas também não decepciona, com 470 litros de capacidade, ideal para aquelas viagens de fim de semana ou para o dia a dia corrido.

Agora, o consumo também merece destaque. Segundo os dados oficiais, a nova geração faz 11,7 km/l de gasolina na cidade e até 14,3 km/l na estrada. E para quem usa etanol, são 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente. Muita gente se esquece de calibrar os pneus antes de viajar, mas isso pode realmente influenciar esses números e garantir que você aproveite ao máximo cada gota do combustível.

Versões e Equipamentos do Kicks 2026

O Kicks 2026 vem em várias versões, e cada uma tem sua própria lista de equipamentos. Vejamos o que a versão Sense oferece:

Ar-condicionado digital

Controle de cruzeiro adaptativo

Faróis em LEDs

Chave presencial com partida por botão

Multimídia com tela de 12,3"

Esses itens garantem não apenas conforto, mas também segurança e praticidade no dia a dia. Por exemplo, quem dirige muito em estrada sabe como o controle de cruzeiro faz a diferença em longos trechos.

Na versão Sense +, você ainda encontra:

Revestimento de couro

Câmeras com visão 360º

Partida remota

Esses toques a mais ajudam a tornar a experiência ao volante ainda melhor. Imagine estacionar o carro com a visão panorâmica ou dar partida nele antes de entrar no veículo — isso sim é conveniência!

A versão Advance + traz:

Iluminação ambiente no painel

Sensor de chuva

Roda de liga leve de 19"

Lembrando que a iluminação ambiente é um detalhe que deixa a cabine muito mais aconchegante, ideal para aquele rolê noturno.

Por último, a versão Exclusive + é para quem não abre mão de tecnologia:

Teto solar panorâmico

Monitor de ponto cego

Sistema de Som Bose com 10 alto-falantes

Muita gente adora aquele som de qualidade durante as viagens, e o sistema Bose realmente promete uma experiência sonora incrível.

Portanto, se você está pensando em um SUV novo e quer um carro que une tecnologia, conforto e um preço justo, a nova geração do Nissan Kicks pode ser a escolha perfeita. Direção à frente!