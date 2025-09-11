BMW X7 chega ao Brasil com versão de entrada por R$ 1 milhão

A BMW acaba de trazer uma novidade que vai agradar os apaixonados por SUV: a versão xDrive40i M Sport do X7 chegou ao Brasil! Essa máquina não é só uma opção potente; ela traz tecnologia híbrida leve de 48V, prometendo um equilíbrio incrível entre desempenho e conforto, sem perder a robustez que todo mundo espera da marca. Com esse modelo, a BMW amplia sua linha e também oferece uma alternativa mais acessível em comparação ao topo de linha, o M60i V8.

Produzido em Spartanburg, nos EUA, o X7 xDrive40i tem um motor de seis cilindros em linha, 3.0 M TwinPower Turbo, capaz de gerar 381 cv e 55,1 kgfm de torque. Para quem adora aceleração, essa belezura vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. Não dá pra negar que é uma opção digna de pista, ainda mais quando combinada com a tração integral xDrive e o câmbio automático Steptronic de oito marchas. Imagina só essa potência na estrada!

Visual e Design

Quando você olhar para o X7, vai notar que as linhas robustas e a elegância andam de mãos dadas. O design frontal é inspirado no BMW i7, com faróis bem distintos e LEDs de condução diurna que chamam a atenção. A grade Iconic Glow iluminada é um detalhe que faz você se sentir dirigindo uma obra de arte, além das rodas de 22 polegadas e o para-choque esportivo que completam esse visual extravagante.

Interior de Luxo

Entrando no interior, a BMW não decepciona. O acabamento em couro Merino é de alta qualidade e está disponível em quatro cores, garantindo que você tenha estilo e conforto. O BMW Live Cockpit Professional vem com um painel digital de 12,3” e uma tela multimídia de 14,9”, trazendo toda a tecnologia que você esperaria de uma máquina desse porte. Os bancos não são apenas bonitos; contam com aquecimento e ventilação, proporcionando conforto para até sete ocupantes, perfeita para uma viagem em família ou com os amigos.

E quem dirige muito sabe como um bom sistema de climatização faz a diferença. O ar-condicionado digital de cinco zonas garante que cada um na cabine tenha seu clima ideal. E para os amantes de música, o sistema de som Bowers & Wilkins Diamond de 1.475 W vai fazer suas playlists soarem de forma espetacular. Já imaginou isso em uma viagem longa?

Segurança e Conectividade

No quesito segurança, o X7 se destaca com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento e várias outras funcionalidades, como alerta de colisão e saída de faixa. E para a galera conectada, a chave digital Digital Key Plus é um verdadeiro show à parte, permitindo que você use seu iPhone ou Galaxy para destrancar e ligar o veículo.

Com um preço sugerido no Brasil de R$ 999.950 para essa versão xDrive40i M Sport, o X7 é uma escolha que promete luxo e desempenho. O irmão mais poderoso, M60i V8, custa R$ 1.285.950, mas opções não faltam, com seis cores externas e quatro internas para personalizar seu SUV. E para garantir tranquilidade, o programa BMW Service Inclusive cobre manutenção por três anos ou 40.000 km sem custo adicional.

Agora, é só imaginar as aventuras que você pode viver a bordo dessa belezura!