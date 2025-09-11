Renault Clio 2026 tem cabine de carro elétrico; confira detalhes

O Renault Clio, um dos hatchbacks mais icônicos da marca francesa, acaba de ganhar uma repaginada que promete agitar o mercado! Revelado no Salão de Munique de 2025, o novo Clio traz um visual mais agressivo e esportivo, destacando-se em meio à concorrência. Ele não só garante a presença no segmento enquanto os motores a combustão ainda estiverem em alta, como também promete fazer bonito nas ruas.

Mas, vamos além da estética. O interior do Clio foi completamente reformulado e agora incorpora o que há de mais moderno em tecnologia, similar ao que encontramos em outros modelos elétricos da Renault, como o Mégane E-Tech. O destaque fica para o conjunto de duas telas de 10,1 polegadas, que são levemente curvadas em direção ao motorista — super aconchegante para quem adora tecnologia.

### Mudanças na Cabine

Se você é do tipo que curte um volante com estilo, vai adorar saber que o novo Clio agora possui um volante inspirado nos modelos mais sofisticados da marca, com comandos multifuncionais bem práticos. Além disso, a alavanca de câmbio foi deslocada para uma haste atrás do volante. Isso libera um espaço precioso entre os bancos, que sempre é muito bem-vindo, especialmente em viagens longas.

### Atmosfera Personalizada

Quem também gosta de um clima legal dentro do carro vai se animar com a nova iluminação ambiente, que agora se adapta de acordo com o seu humor. O sistema Multi-Sense permite escolher entre 48 cores diferentes, podendo ainda personalizar a atmosfera interna e os modos de condução. Imagine pegar uma estrada no fim da tarde, com as luzes na cor que você adora… é o tipo de detalhe que faz a diferença no dia a dia!

### Acabamentos Poéticos e Sustentabilidade

A versão mais top do Clio, chamada Esprit Alpine, não economiza em requinte. Com um acabamento em Alcântara e apliques que imitam metal polido, dá para sentir um toque de sofisticação ao dirigir. A marca também fez questão de melhorar sua pegada ambiental, usando tecidos reciclados nos bancos e materiais sustentáveis no painel, isso é sempre um bom ponto para quem se preocupa com o planeta.

### Conforto e Praticidade

O conforto foi elevado com materiais suaves ao toque e novos porta-trecos, incluindo um compartimento que funciona quase como uma capa de tablet. Quem viaja com o celular sempre na mão vai ficar feliz com as portas USB-C e uma tomada de 12V na parte de trás. Um carregador sem fio também está disponível em algumas versões, trazendo aquele toque de modernidade.

### Porta-Malas Generoso

Sobre o porta-malas, o Clio mantém seus 391 litros de capacidade — um dos maiores da categoria. E para facilitar ainda mais, a soleira de carga foi rebaixada em 40 mm, o que ajuda bastante na hora de colocar as bagagens. Para quem costuma viajar ou fazer compras, isso é uma mão na roda!

### E no Brasil?

Falando um pouco do nosso mercado, o velho Clio se despediu do Brasil lá atrás, quando a Renault decidiu dar uma mudada no portfólio. O Sandero e o Kwid assumiram a dianteira, mas o novo Clio pode ser um sinal do que vem por aí, especialmente para o Kardian, o novo SUV de entrada da marca, que com certeza pode ganhar algumas das inspirações vistas no Clio.

Essa renovação do Clio, que poderá dar seus ares por aqui, mostra que a Renault tem tudo para continuar surpreendendo os amantes de carros. Afinal, é sempre bom ver um hatch com um design ousado e tecnologia de ponta rodando por nossas ruas.