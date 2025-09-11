Robotáxis iniciam operações nas ruas de Las Vegas

A Zoox acaba de dar um passo incrível na mobilidade urbana ao lançar seus robotáxis totalmente autônomos na famosa Las Vegas Strip. Ao contrário de outras empresas que se dedicam a adaptar carros já existentes, a Zoox criou um veículo elétrico do zero, projetado especificamente para o transporte de passageiros. E dá para acreditar: não tem volante, nem pedais! Para começar, a empresa está oferecendo viagens gratuitas ao público, o que é uma ótima oportunidade para experimentar um futuro mais seguro e tecnológico no trânsito.

Desde sua fundação em 2014, a Zoox se destacou por desenvolver sua própria linha de veículos inovadores. Os primeiros testes foram conduzidos pelos próprios funcionários, e a empresa levou anos aprimorando sensores, câmeras e o sistema de condução autônoma. Afinal, quem dirige nas ruas movimentadas de São Francisco e Las Vegas sabe que a segurança é tudo, né? E todo esse esforço mostra resultados: os robotáxis já estão rodando em rotas de teste de forma confiável.

Uma coisa que chama atenção é o design desse novo veículo. Ele parece uma “torradeira sobre rodas”! Com fileiras de assentos de frente para frente e rodas que podem se movimentar em qualquer direção, ele transporta até quatro passageiros, tudo isso com janelas panorâmicas que proporcionam uma vista incrível. A autonomia do carro é de até 16 horas por carga. A CEO Aicha Evans enfatiza que o Zoox foi pensado para proporcionar uma experiência de mobilidade totalmente nova, ao invés de ser apenas um carro adaptado.

E, claro, Las Vegas foi o local escolhido para esse grande lançamento, pois é um dos destinos turísticos mais movimentados do mundo, recebendo cerca de 40 milhões de visitantes todos os anos. As viagens gratuitas já estão disponíveis em lugares como o Top Golf e o Resorts World. E a ideia é expandir para toda a cidade, mas a cobrança das viagens vai depender da aprovação das autoridades, que ainda está em andamento.

A entrada da Zoox no mercado é um feito significativo, especialmente cinco anos após ser adquirida pela Amazon, em um negócio que valia US$ 1,3 bilhão. Eles estão se colocando à frente de concorrentes como a Waymo, que já opera robotáxis comerciais desde 2020. Enquanto a Waymo depende de parcerias com montadoras tradicionais, a Zoox está apostando no seu modelo independente.

Nos últimos meses, a Zoox já foi além, aumentando a velocidade máxima para 72 km/h e incluindo serviços noturnos e também para condições de chuva leve. A frota, que no início contava com veículos adaptados, agora já é composta quase que completamente pelos novos robotáxis. Isso é um grande avanço e aproxima mais ainda o lançamento das viagens pagas, que está previsto para acontecer ainda este ano, dependendo da aprovação regulatória.

Além de Las Vegas, a Zoox também planeja expandir seus serviços para São Francisco com 50 veículos e já está testando em outros locais como Austin e Miami. As cidades de Los Angeles, Atlanta e Seattle também estão recebendo veículos de teste. É um movimento audacioso que mostra a ambição da empresa em levar seu conceito inovador de transporte para cada vez mais lugares.

A Zoox está configurando uma nova era na indústria de veículos autônomos, misturando design inovador, tecnologia avançada e uma experiência de usuário que promete ser única. Cada viagem representa o desejo da empresa de fazer do transporte urbano algo mais seguro, eficiente e agradável — e o lançamento em Las Vegas é só o começo disso tudo.