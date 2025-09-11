Mundo Automotivo

Os 10 SUVs mais vendidos em setembro de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Os 10 SUVs mais vendidos no 1º decêndio de setembro de 2025
Crédito: Divulgação/Toyota Collection Motors São Paulo, SP

O Toyota Corolla Cross começou setembro com tudo, liderando as vendas de SUVs no Brasil. Com impressionantes 2.636 unidades emplacadas até agora, ele está à frente do Hyundai Creta, que aparece em segundo lugar com 2.320 unidades. É sempre legal ver uma marca japonesa se destacando, não é mesmo?

Logo atrás, o Chevrolet Tracker deu um show e ultrapassou o T-Cross, ocupando a terceira posição com 2.171 unidades vendidas. Esses números mostram que o mercado está mesmo aquecido, e a disputa entre os SUVs está acirrada. O T-Cross ficou bem pertinho, com apenas 2.169 unidades emplacadas, mostrando que a competição está feroz.

A grande novidade é o Volkswagen Tera. Esse modelo pode se tornar o SUV mais vendido da marca alemã ainda em setembro. Ele já tem 2.120 unidades vendidas e está só 49 unidades atrás do T-Cross. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante ficar de olho nas opções que prometem conforto e desempenho.

E quem diria? O Nissan Kicks veio para consolidar sua posição como o sexto SUV mais vendido do Brasil, com 1.848 unidades emplacadas. O Fiat Fastback não está muito atrás, com 1.777 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 1.556 unidades.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

PosiçãoModeloVendasAcumulado 2025
1Toyota Corolla Cross2.63647.328
2Hyundai Creta2.32048.495
3Chevrolet Tracker2.17141.330
4Volkswagen T-Cross2.16963.425
5Volkswagen Tera2.12011.768
6Nissan Kicks1.84836.130
7Fiat Fastback1.77738.185
8Volkswagen Nivus1.55634.552
9Honda HR-V1.45941.577
10Jeep Compass1.40638.591

Esse ranking, que mostra os 10 SUVs mais vendidos, é levantado pela Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre bom ficar por dentro dessas novidades, especialmente porque as montadoras estão cada vez mais inovando em design e tecnologia. Além disso, vale lembrar que quem dirige na cidade e na estrada sente bastante a diferença que um SUV pode fazer, seja em conforto ou segurança.

