Os 10 SUVs mais vendidos em setembro de 2025 segundo a Fipe

O Toyota Corolla Cross começou setembro com tudo, liderando as vendas de SUVs no Brasil. Com impressionantes 2.636 unidades emplacadas até agora, ele está à frente do Hyundai Creta, que aparece em segundo lugar com 2.320 unidades. É sempre legal ver uma marca japonesa se destacando, não é mesmo?

Logo atrás, o Chevrolet Tracker deu um show e ultrapassou o T-Cross, ocupando a terceira posição com 2.171 unidades vendidas. Esses números mostram que o mercado está mesmo aquecido, e a disputa entre os SUVs está acirrada. O T-Cross ficou bem pertinho, com apenas 2.169 unidades emplacadas, mostrando que a competição está feroz.

A grande novidade é o Volkswagen Tera. Esse modelo pode se tornar o SUV mais vendido da marca alemã ainda em setembro. Ele já tem 2.120 unidades vendidas e está só 49 unidades atrás do T-Cross. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante ficar de olho nas opções que prometem conforto e desempenho.

E quem diria? O Nissan Kicks veio para consolidar sua posição como o sexto SUV mais vendido do Brasil, com 1.848 unidades emplacadas. O Fiat Fastback não está muito atrás, com 1.777 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 1.556 unidades.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas Acumulado 2025 1 Toyota Corolla Cross 2.636 47.328 2 Hyundai Creta 2.320 48.495 3 Chevrolet Tracker 2.171 41.330 4 Volkswagen T-Cross 2.169 63.425 5 Volkswagen Tera 2.120 11.768 6 Nissan Kicks 1.848 36.130 7 Fiat Fastback 1.777 38.185 8 Volkswagen Nivus 1.556 34.552 9 Honda HR-V 1.459 41.577 10 Jeep Compass 1.406 38.591

Esse ranking, que mostra os 10 SUVs mais vendidos, é levantado pela Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre bom ficar por dentro dessas novidades, especialmente porque as montadoras estão cada vez mais inovando em design e tecnologia. Além disso, vale lembrar que quem dirige na cidade e na estrada sente bastante a diferença que um SUV pode fazer, seja em conforto ou segurança.