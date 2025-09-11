Os 10 SUVs mais vendidos em setembro de 2025 segundo a Fipe

O Toyota Corolla Cross começou setembro com tudo, liderando as vendas de SUVs no Brasil. Com impressionantes 2.636 unidades emplacadas até agora, ele está à frente do Hyundai Creta, que aparece em segundo lugar com 2.320 unidades. É sempre legal ver uma marca japonesa se destacando, não é mesmo?
Logo atrás, o Chevrolet Tracker deu um show e ultrapassou o T-Cross, ocupando a terceira posição com 2.171 unidades vendidas. Esses números mostram que o mercado está mesmo aquecido, e a disputa entre os SUVs está acirrada. O T-Cross ficou bem pertinho, com apenas 2.169 unidades emplacadas, mostrando que a competição está feroz.
A grande novidade é o Volkswagen Tera. Esse modelo pode se tornar o SUV mais vendido da marca alemã ainda em setembro. Ele já tem 2.120 unidades vendidas e está só 49 unidades atrás do T-Cross. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante ficar de olho nas opções que prometem conforto e desempenho.
E quem diria? O Nissan Kicks veio para consolidar sua posição como o sexto SUV mais vendido do Brasil, com 1.848 unidades emplacadas. O Fiat Fastback não está muito atrás, com 1.777 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 1.556 unidades.
Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|Acumulado 2025
|1
|Toyota Corolla Cross
|2.636
|47.328
|2
|Hyundai Creta
|2.320
|48.495
|3
|Chevrolet Tracker
|2.171
|41.330
|4
|Volkswagen T-Cross
|2.169
|63.425
|5
|Volkswagen Tera
|2.120
|11.768
|6
|Nissan Kicks
|1.848
|36.130
|7
|Fiat Fastback
|1.777
|38.185
|8
|Volkswagen Nivus
|1.556
|34.552
|9
|Honda HR-V
|1.459
|41.577
|10
|Jeep Compass
|1.406
|38.591
Esse ranking, que mostra os 10 SUVs mais vendidos, é levantado pela Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre bom ficar por dentro dessas novidades, especialmente porque as montadoras estão cada vez mais inovando em design e tecnologia. Além disso, vale lembrar que quem dirige na cidade e na estrada sente bastante a diferença que um SUV pode fazer, seja em conforto ou segurança.