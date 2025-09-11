Nissan Kicks Platinum tem desconto de R$ 21 mil para PcD

O Nissan Kicks Platinum é a versão mais chique do SUV que chegou com tudo no mercado brasileiro. Ele traz um design renovado e dimensões maiores, bem diferentes da geração anterior, que agora é vendida como Kicks Play. E quem tem algum tipo de deficiência pode aproveitar um descontão de até R$ 21 mil se optar pela versão nova agora em setembro!

Na campanha promocional de venda direta desse mês, a versão Platinum está com um bônus de fábrica que foi elevado em R$ 2 mil em relação ao mês passado. Isso é uma ajudinha para quem busca essa opção com isenção de IPI integral, ideal para tornar a compra mais acessível.

Se você estiver de olho na versão Platinum 1.0T AT, o preço sugerido normalmente é de R$ 199.000,00. Mas, pra quem se encaixa nos critérios, o valor pode cair para R$ 177.990,00. Uma baita economia de R$ 21.010,00! Vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a região e as opções escolhidas, então, sempre bom conferir.

Uma coisa que merece atenção: essa promoção é apenas para as cores sólidas. Se você prefere uma pintura metálica ou perolizada, o preço sobe em mais R$ 2.150,00. E se você desejar a versão com teto bi-tone, vai adicionar mais R$ 3.150,00 ao preço de tabela. A Nissan até avisa que, como toda promoção, essas condições podem mudar a qualquer momento.

De acordo com os números da Fenabrave, o Kicks tem se mostrado popular, com 34.282 unidades emplacadas de janeiro a agosto deste ano. No mesmo período, o Volkswagen T-Cross liderou as vendas com 61.256 unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta e Toyota Corolla Cross.

No que diz respeito ao motor, o Kicks Platinum vem equipado com um 1.0 turbo flex de três cilindros, que é bem esperto. Com injeção direta, ele entrega até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, o que gera um torque de 22,4 kgfm a partir de 2.500 rpm. Perfeito para quem gosta de uma resposta rápida nas acelerações!

Então, se você está pensando em dar uma volta no Kicks Platinum, seja para um uso urbano ou uma viagem pela estrada, esse modelo promete surpreender. Ele parece estar pronto para ser um ótimo companheiro no seu dia a dia, garantindo conforto e estilo a cada trecho.