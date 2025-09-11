Motos mais vendidas em setembro de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 10 de setembro, os números da Fenabrave mostram que a Honda CG 160 continua a ser a moto mais vendida do Brasil. Ela emplacou nada menos que 16.720 unidades, o que representa um crescimento de 11% em comparação a agosto. Imagina a emoção dos motoboys e dos apaixonados pela estrada ao ver esse desempenho!

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que vendeu 8.529 motos. Essa é uma companheira fiel para quem precisa de praticidade no dia a dia. Logo atrás da Biz, a Honda Pop 110i chega com 7.646 unidades e um crescimento de 22%. É um número animador, principalmente para quem valoriza economia e agilidade nas ruas.

Adentrando o top 4, encontramos a Honda NXR 160 Bros, que fechou o mês com 6.742 unidades vendidas. Uma opção perfeita para quem busca conforto em estradas não pavimentadas.

O quinto posto foi reservado para a Sport 110i, que conseguiu emplacar 3.179 motos e se destacou como o primeiro modelo fora da linha Honda a entrar no ranking. Para os fãs da Yamaha, a Yamaha YBR 150 segue em sexto lugar, com 3.055 vendas, com um ligeiro aumento de 7% em relação ao mês anterior. A boa performance das motos de maior cilindrada também é um indicativo do que os pilotos estão buscando.

E as marcas não param! A Honda CB 300F ficou na sétima posição com 2.213 unidades. Para quem curte um pouco mais de potência, essa moto é uma escolha muito interessante. Já a Honda PCX 160 emplacou 1.852 unidades, muito conhecida por sua praticidade e estilo.

Crossando para o lado das Yamaha, a Yamaha Fazer 250 completou a nona posição com 1.710 unidades vendidas, seguida pela Shineray XY 125, que fechou o top 10 com 1.652 motos. Essas opções mais acessíveis ainda fazem sucesso, não é mesmo? Quem nunca sonhou em ter pelo menos uma delas na garagem?

Para quem é amante de motos e adora ficar por dentro dos lançamentos e tendências do mercado, esses números mostram que a paixão sobre duas rodas continua firme e forte por aqui.