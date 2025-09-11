GWM Ora 5 é apresentado na China com design do Ora 3

A GWM está de volta ao cenário dos elétricos com o lançamento do Ora Cat, um SUV que promete dar um novo impulso à linha elétrica da marca. Essa novidade foi revelada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e é a primeira grande aposta da GWM desde 2022.

O cenário, no entanto, não é muito favorável. As vendas da linha Ora estão em queda, com apenas 14.781 unidades vendidas entre janeiro e agosto de 2025. Para reverter essa situação, a fabricante já anunciou a chegada de mais quatro modelos nos próximos meses. Queremos ver como essas inovações vão afetar o mercado!

Novidades do Ora Cat

O Ora Cat é um SUV médio que se posiciona entre o hatch Ora 03 e o fastback Ora 07. Dependendo da região, ele pode receber outros nomes, como Ora 5 ou Ora i5, mas na China será vendido como Ora Cat mesmo. Agora, é bom falar sobre seu visual. O design é inspirado nas melhores características do Ora 03, apresentando faróis circulares e uma dianteira bem futurista, com uma grande entrada de ar trapezoidal.

Outro destaque são os detalhes que fazem a diferença, como as rodas de 18 polegadas e a opção de sensor LiDAR, que traz um toque a mais de tecnologia. Se você já teve a chance de dirigir um SUV, sabe como esses detalhes podem transformar a experiência ao volante em algo muito mais agradável.

Dimensões e Especificações

Com 4,47 m de comprimento, 1,88 m de largura e um entre-eixos de 2,72 m, o Ora Cat é um pouco maior que o Volkswagen Taos. O peso varia entre 1.630 e 1.655 kg, dependendo da versão. E vamos combinar: quanto mais espaço, mais conforto, especialmente em longas viagens de carro!

Os ângulos de ataque e saída são de 17° e 25°, o que oferece uma boa capacidade para encarar alguns desafios fora da estrada. Isso é algo que quem curte aventura aprecia.

Desempenho

Sob o capô, o Ora Cat é equipado com um motor elétrico de 150 kW, ou seja, chega a 201 cv. A energia vem de uma bateria LFP, fabricada pela SVOLT, mas ainda não foi divulgada a capacidade total da bateria. A velocidade máxima? Impressionantes 170 km/h, para quem gosta de velocidade na rodovia!

O Futuro da GWM

A Ora, que foi criada em 2018, teve seus altos e baixos ao longo do tempo. Já vimos modelos como o Ballet Cat e o Lightning Cat chegarem ao mercado. Agora, com o Ora Cat, a montadora espera reconquistar seu espaço, tanto na China quanto globalmente. Está alinhando tecnologia com design para competir firme no mercado.

E aí, ficou curioso para ver o que esse SUV traz de bom?