Rimac lança baterias elétricas com recarga em menos de 7 minutos

O Salão do Automóvel de Munique não é só um desfile de novos modelos. É um verdadeiro espetáculo de inovações que moldam o futuro dos carros elétricos. Este ano, quem se destacou foi a Rimac, que apresentou uma bateria de estado sólido, resultado de uma parceria com a ProLogium e o Mitsubishi Chemical Group. Essa tecnologia promete elevar o desempenho, a segurança e principalmente a velocidade de recarga dos veículos.

Vamos falar de números impressionantes: a nova bateria tem capacidade de 100 kWh, densidade energética de 260 Wh/kg e pesa apenas 384 kg. Para você ter uma ideia, as baterias tradicionais de íon de lítio pesam cerca de 470 kg. Além disso, essa bateria trabalha com uma tensão de até 907 V e entrega uma potência de saída de 850 kW. Com esses dados, ela promete muito mais do que apenas um aceno gentil para os entusiastas da velocidade.

Um dos pontos mais legais é o tempo de carregamento dessa belezura. Segundo a Rimac, ela consegue passar de 10% a 80% em apenas 6,5 minutos com carregadores rápidos. Isso é quase três vezes mais rápido do que as baterias atuais! Para quem já ficou parado esperando um carro carregar, entende como isso pode fazer a diferença numa viagem.

E tem mais: a previsão é que essa tecnologia de bateria sólida chegue ao mercado até o final de 2027. Mas não precisa esperar tanto para conferir o que a Rimac está preparando. Em 2026, eles vão lançar a bateria Evo, que também terá 100 kWh, mas com uma densidade um pouco menor, de 213 Wh/kg. Essa versão exigirá cerca de 16 minutos para a carga de 0% a 80% e é uma opção mais convencional.

A Rimac também não deixou de lado os híbridos. Eles mostraram baterias modulares que variam entre 1 e 17 kWh, utilizando uma arquitetura chamada "cell-to-pack". Essa mudança elimina módulos intermediários, aumentando a eficiência e a segurança. O lançamento está previsto para 2026 e vai agregar muito valor a veículos que buscam um meio termo entre elétrico e combustível.

E não para por aí! A Rimac apresentou motores elétricos compactos da linha Sinteg, que conseguem atingir até 25.000 rpm e entregar impressionantes 750 cv. Novas centralinas eletrônicas foram mostradas, focadas em veículos caracterizados por software, oferecendo mais controle e flexibilidade.

A Rimac se reafirma como uma referência no mundo da tecnologia para elétricos de alto desempenho. E o mais legal é que essas inovações não vão ficar restritas aos supercarros da marca. Com parcerias com gigantes como BMW e Porsche, é bem provável que vejamos essas soluções em carros de produção em massa nos próximos anos.