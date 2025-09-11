Carros mais vendidos em setembro de 2025, segundo a Fipe

O Hyundai HB20 continua firme e forte na liderança do ranking de carros mais vendidos no Brasil, até o dia 10 de setembro. Com 4.664 unidades emplacadas, o modelo ficou apenas 16 carros à frente da Fiat Strada, que garantiu a segunda posição com 4.648 vendas. Olhando os números, dá para perceber que a Strada está na cola do HB20 e pode recuperar a liderança a qualquer momento.

Em terceiro lugar, temos o Volkswagen Polo, com 3.384 vendas, um carro bem interessante e que tem seu espaço no mercado. Logo atrás, o Chevrolet Onix aparece com 2.709 unidades vendidas até agora. Agora, se você é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross brilha como o campeão da categoria, com 2.636 licenciamentos. Na sequência, o Hyundai Creta se destaca, alcançando 2.320 vendas.

No setor de SUVs, o Chevrolet Tracker garantiu um desempenho sólido e segurou a terceira posição, com 2.171 emplacamentos. O Volkswagen T-Cross não ficou muito atrás, com 2.169 unidades, mas já começa a notar o impacto da nova chegada do Volkswagen Tera.

E falando em novidades, o Volkswagen Tera é a verdadeira surpresa do momento! Ele já se posiciona na quinta posição entre os SUVs, com 2.120 unidades vendidas, mostrando fôlego para brigar ainda mais pelas primeiras posições.

No início de setembro, o Hyundai HB20S também merece destaque, sendo o sedã mais vendido do Brasil, ocupando o 14º lugar com 1.745 emplacamentos. O Fiat Pulse, por outro lado, não conseguiu se destacar tanto e caiu para a 22ª posição, com apenas 1.235 unidades vendidas. Já a Fiat Toro, com a linha 2026, está dando as caras com 1.742 emplacamentos.

E não podemos esquecer da Toyota Hilux, que lidera entre as picapes médias, com 1.450 unidades licenciadas até agora.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 4.664 2 Fiat Strada 4.648 3 Volkswagen Polo 3.384 4 Chevrolet Onix 2.709 5 Toyota Corolla Cross 2.636 6 Hyundai Creta 2.320 7 Volkswagen Saveiro 2.251 8 Fiat Argo 2.194 9 Chevrolet Tracker 2.171 10 Volkswagen T-Cross 2.169 11 Volkswagen Tera 2.120 12 Nissan Kicks 1.848 13 Fiat Fastback 1.777 14 Hyundai HB20S 1.745 15 Fiat Toro 1.742 16 Chevrolet Onix Plus 1.663 17 Volkswagen Nivus 1.556 18 Honda HR-V 1.459 19 Toyota Hilux 1.450 20 Fiat Mobi 1.429 21 Jeep Compass 1.406 22 Jeep Renegade 1.276 23 Fiat Pulse 1.235 24 Caoa Chery Tiggo 7 1.205 25 Ford Ranger 944 26 Chevrolet S10 848

Esse ranking dos 26 carros mais vendidos do Brasil é uma compilação feita pela Fipe Carros, baseada nos dados da Fenabrave. Com tantas opções, parece que a variedade é realmente o tempero do nosso mercado automotivo!