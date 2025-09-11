Mundo Automotivo

Carros mais vendidos em setembro de 2025, segundo a Fipe

O Hyundai HB20 continua firme e forte na liderança do ranking de carros mais vendidos no Brasil, até o dia 10 de setembro. Com 4.664 unidades emplacadas, o modelo ficou apenas 16 carros à frente da Fiat Strada, que garantiu a segunda posição com 4.648 vendas. Olhando os números, dá para perceber que a Strada está na cola do HB20 e pode recuperar a liderança a qualquer momento.

Em terceiro lugar, temos o Volkswagen Polo, com 3.384 vendas, um carro bem interessante e que tem seu espaço no mercado. Logo atrás, o Chevrolet Onix aparece com 2.709 unidades vendidas até agora. Agora, se você é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross brilha como o campeão da categoria, com 2.636 licenciamentos. Na sequência, o Hyundai Creta se destaca, alcançando 2.320 vendas.

No setor de SUVs, o Chevrolet Tracker garantiu um desempenho sólido e segurou a terceira posição, com 2.171 emplacamentos. O Volkswagen T-Cross não ficou muito atrás, com 2.169 unidades, mas já começa a notar o impacto da nova chegada do Volkswagen Tera.

E falando em novidades, o Volkswagen Tera é a verdadeira surpresa do momento! Ele já se posiciona na quinta posição entre os SUVs, com 2.120 unidades vendidas, mostrando fôlego para brigar ainda mais pelas primeiras posições.

No início de setembro, o Hyundai HB20S também merece destaque, sendo o sedã mais vendido do Brasil, ocupando o 14º lugar com 1.745 emplacamentos. O Fiat Pulse, por outro lado, não conseguiu se destacar tanto e caiu para a 22ª posição, com apenas 1.235 unidades vendidas. Já a Fiat Toro, com a linha 2026, está dando as caras com 1.742 emplacamentos.

E não podemos esquecer da Toyota Hilux, que lidera entre as picapes médias, com 1.450 unidades licenciadas até agora.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB204.664
2Fiat Strada4.648
3Volkswagen Polo3.384
4Chevrolet Onix2.709
5Toyota Corolla Cross2.636
6Hyundai Creta2.320
7Volkswagen Saveiro2.251
8Fiat Argo2.194
9Chevrolet Tracker2.171
10Volkswagen T-Cross2.169
11Volkswagen Tera2.120
12Nissan Kicks1.848
13Fiat Fastback1.777
14Hyundai HB20S1.745
15Fiat Toro1.742
16Chevrolet Onix Plus1.663
17Volkswagen Nivus1.556
18Honda HR-V1.459
19Toyota Hilux1.450
20Fiat Mobi1.429
21Jeep Compass1.406
22Jeep Renegade1.276
23Fiat Pulse1.235
24Caoa Chery Tiggo 71.205
25Ford Ranger944
26Chevrolet S10848

Esse ranking dos 26 carros mais vendidos do Brasil é uma compilação feita pela Fipe Carros, baseada nos dados da Fenabrave. Com tantas opções, parece que a variedade é realmente o tempero do nosso mercado automotivo!

