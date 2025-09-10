Toyota Corolla vai adotar design inspirado no Prius

Não dá para acreditar, mas já se passaram seis anos desde que a atual geração do Corolla começou a rodar por aí — é a 12ª versão desse sedã icônico. Embora a Toyota tenha dado uma leve repaginada na linha 2025 no Brasil, a verdade é que a idade pode ser notada. Sem uma nova geração à vista, a marca decidiu implementar mais uma melhoria na versão que vai ser lançada na China.

Recentemente, surgiram imagens da homologação desse novo modelo que vai ser conhecido como Corolla Allion na China. Uma das mudanças mais significativas é a frente, que agora adota uma identidade visual nova, similar àquela vista no Prius e que também já chegou ao RAV4. Para quem ama o design moderno dos carros, essas atualizações são sempre bem-vindas.

### Detalhes da Frente Renovada

Os faróis ganharam um novo layout. Agora, eles têm um contorno em “C” e trazem um filete de LED contínuo na parte superior. As luzes alta e baixa, por outro lado, ficam mais discretas, posicionadas nas extremidades do para-choque, acompanhadas por um toque em preto bem elegante. A grade inferior tem um visual mais escuro e ganhou um spoiler que destaca o carro.

### Alterações Laterais e Traseiras

Nas laterais, a Toyota optou por mudanças sutis, principalmente nas rodas de liga leve. Já a traseira apresenta lanternas que foram remodeladas e agora vêm interligadas por um filete iluminado no centro, mantendo a identidade que os motoristas conhecem. Para quem curte dirigir à noite, essas lanternas dão um charme especial e ajudam na visibilidade.

### O Interior e o Que Esperar

Ainda não temos imagens do interior dessa nova versão. Fica a expectativa de saber se a Toyota vai manter o design do painel atual, que tem se mostrado um pouco datado, ou se vai se inspirar no novo RAV4, que apresenta formas mais retas e uma central multimídia maior. E convenhamos, um painel moderno faz toda a diferença, não é mesmo?

### O Que Vai Ter Sob o Capô

Sob o capô, o que se espera é que a Toyota mantenha as mesmas opções que já estão disponíveis por aqui. Estamos falando do motor híbrido de 1.8 e do motor 2.0 aspirado a gasolina. O híbrido entrega até 98 cv, utilizando uma bateria de níquel-cobalto-manganês, enquanto o motor a gasolina proporciona até 171 cv. Para quem gosta daquela economia de combustível com o híbrido, é uma ótima alternativa para encarar o trânsito.

Se você é um fã dos sedãs, fica a ansiedade para ver como essas mudanças vão impactar na experiência de dirigir. Cada detalhe novo faz a diferença na hora de encarar o dia a dia nas ruas ou na estrada, não é verdade?