Peugeot 2008 2026 oferece desconto de até R$ 24,7 mil na Allure

Para destacar sua presença no mercado de SUVs, a Peugeot lançou a linha 2026 do 2008 no Brasil. Essa nova versão vem com atualizações que incluem design renovado, motorização mais eficiente e equipamentos pets incríveis. A grande novidade é a versão topo de linha GT, que apresenta um conjunto híbrido leve (MHEV), um sistema que já está fazendo sucesso em outros modelos como o Fiat Pulse e Fastback.

Mas o que impressiona é o motor 1.0 Turbo flex, que entrega 130 cv. Isso significa que você pode curtir uma condução animada sem abrir mão da eficiência. Apenas imaginando aquela viagem na estrada, com um motor que responde rápido a cada toque no acelerador.

No entanto, a atualização não foi o suficiente para atrair a atenção do público e a Peugeot já teve que colocar o 2008 em promoção. Quem passou pelas concessionárias deve ter notado que a versão Allure está em oferta, sinal de que a competição está acirrada.

O preço sugerido para o Peugeot 2008 Allure 2026 é de R$ 164.990, mas com a promoção que vai até 2 de outubro, o valor cai para R$ 140.241, uma economia de até R$ 24,7 mil. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena ficar de olho nessa oportunidade.

Entre janeiro e agosto de 2025, o Peugeot 2008 registrou 8.227 emplacamentos. No cenário competitivo dos SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou com 61.256 unidades vendidas, enquanto o Hyundai Creta ficou logo atrás com 45.687. O Toyota Corolla Cross também não ficou para trás, alcançando 44.694 unidades.

O 2008 Allure 2026 traz faróis em LED, bancos com revestimento premium e um painel digital de 10 polegadas. Começa a ficar interessante, hein? Tem também partida por botão, alerta de ponto cego e uma central multimídia de 10,3 polegadas que já conta com integração sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso tudo com um sistema Peugeot i-Connect e quatro airbags, garantindo mais segurança ao volante.

Mas não para por aí. O modelo ainda oferece faróis halógenos, bancos em tecido, volante multifuncional, rack de teto e rodas de 17 polegadas. Na parte prática, agora é possível carregar o celular por indução – algo que facilita a vida de quem está sempre na correria.

A motorizaçao da versão Allure é o 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Ele opera sempre com um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. Aquela troca de marchas suave faz toda a diferença, principalmente para quem enfrenta o trânsito nas grandes cidades.

Agora, se você está curioso sobre as cores, o tom Azul Quasar saiu de cena. As opções disponíveis são Preto Perla Nera, Cinza Artense, Branco Nacré e o Cinza Selenium, que antes era exclusivo da versão GT. Essa mudança pode dar uma nova cara ao seu SUV, dependendo da sua escolha.

Esse mix de novidades e promoções torna o Peugeot 2008 uma opção que vale a pena avaliar, principalmente para quem está em busca de um SUV estiloso e eficiente.