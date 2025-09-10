Na última quarta-feira (10), foi assinado um acordo de cooperação jornalística entre o portal chines Guancha.cn e um veículo de comunicação brasileiro, com o objetivo de fortalecer as conexões entre os dois países. Essa parceria busca oferecer aos leitores da China uma visão mais ampla e diversificada sobre o Brasil, ao mesmo tempo em que proporciona aos brasileiros um acesso mais direto à realidade chinesa.

Intitulado “Cooperação Jornalística para uma Visão Popular Global”, o acordo estabelece uma colaboração editorial entre os dois portais, com foco especial em experiências socialistas, movimentos populares e alternativas ao modelo econômico neoliberal. Ambos os veículos são reconhecidos em seus países por seu jornalismo independente e de proximidade com as questões populares.

Além da troca de notícias e análises, a parceria prevê a criação de materiais informativos conjuntos, o que representa uma oportunidade significativa de interação entre as mídias asiáticas e latino-americanas, áreas que até agora têm sido pouco exploradas.

He Shenquan, editor-chefe da Guancha, enfatizou a importância desse acordo, afirmando que ele cria um elo valioso entre dois dos maiores países do mundo, ampliando o intercâmbio cultural e informativo. “A assinatura do acordo é apenas o começo. Através da cooperação prática entre as duas partes, um mundo mais amplo e diversificado será aberto”, afirmou.

A diretora-executiva do veículo brasileiro, Nina Fideles, também destacou a relevância da parceria em um momento em que as vozes dos países em desenvolvimento estão se tornando cada vez mais importantes. “Devemos, mais que nunca, construir nossas próprias pontes de comunicação”, ressaltou, indicando que o veículo já desempenha um papel essencial ao explicar as realidades não apenas no contexto da China, mas também de outras nações que promovem experiências alternativas.

O acordo prevê a produção de séries de reportagens tanto em texto quanto em formato audiovisual, além de outras iniciativas conjuntas que visam enriquecer a troca de conteúdos e enfatizar as vozes contra-hegemônicas atuais.

Essa colaboração pode abrir novas possibilidades para o trabalho dessas mídias, reforçando a importância de uma comunicação mais inclusiva e diversificada entre o Sul Global.