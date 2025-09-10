Record lança minissérie “A vida de Jó” em 20 capítulos

Na próxima segunda-feira, 15 de setembro, às 21h, a Record estreia sua nova minissérie bíblica A Vida de Jó, que contará a história de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia ao longo de 20 episódios. A trama envolve temas como fé, emoção e drama humano, sendo escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.

Guilherme Berenguer dará vida ao personagem principal, Jó, enquanto Juliana Didone interpretará Raquel, a companheira de Jó. A narrativa começará com os protagonistas em sua adolescência, sendo vividos por Enzo Krieger e Mah Duarte.

O elenco é recheado de talentos reconhecidos, como Floriano Peixoto, Giuseppe Oristânio, Camila Rodrigues, Fernando Pavão, Francisca Queiroz e Emílio Orciollo Neto, além de outros artistas que ajudarão a dar vida ao tom épico da minissérie.

A História de Jó

Jó é filho de Issacar e neto do patriarca Jacó, criado com forte influência das tradições e leis divinas. Desde jovem, ele conhece Raquel, filha de José, e, apesar de suas diferenças, os dois se apaixonam e se casam, formando uma família.

Contudo, a felicidade do casal é ameaçada por Sera, uma prima de Jó que ama o protagonista de forma não correspondida, criando intrigas dentro da família.

Jó prospera na terra de Uz, tornando-a fértil e produtiva, mas enfrenta desafios que vão além da riqueza. As dúvidas sobre a fé de seus filhos e a falta de crença de sua esposa testam sua espiritualidade.

O Desafio de Satanás

Um ponto crucial na história acontece quando Satanás questiona a verdadeira devoção de Jó diante de Deus, afirmando que sua fé é apenas resultado das bênçãos que recebeu. Com a permissão divina, o Diabo retira de Jó suas riquezas, seus filhos e até sua saúde, colocando-o em um ciclo de sofrimento e humilhação.

Durante esse período, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, tentam convencê-lo de que seu sofrimento é um castigo por pecados não revelados. No entanto, Jó defende sua inocência e participa de diálogos profundos que se tornaram referências na literatura bíblica e na teologia.

Uma Abordagem Ampliada

Embora a minissérie se inspire no Livro de Jó, a narrativa vai além do texto bíblico, mostrando também a juventude do protagonista, seus dilemas amorosos e conflitos familiares, além de incluir cenas de ação para intensificar o drama.

A produção promete proporcionar uma nova experiência audiovisual, culminando em um forte momento onde Deus se revela a Jó, representando o clímax da obra.

Com essa minissérie, a Record busca não apenas entreter, mas também levar ao público reflexões sobre fé e superação.