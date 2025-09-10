Peugeot 2008 2026 oferece desconto de até R$ 24 mil

O SUV Peugeot 2008 de segunda geração, lançado em agosto de 2024, chegou cheio de promessas, mas ainda não conseguiu conquistar os corações dos brasileiros. Com um design que lembra o hatch 208, motorização turbo e fabricação argentina, ele parecia ser uma boa aposta no mercado de SUVs. No entanto, as vendas estão bem atrás de concorrentes populares, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta.

Para você ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2025, o 2008 vendeu apenas 8.227 unidades. Enquanto isso, o T-Cross superou a marca das 61.000 unidades e o Creta passou das 45.000. Não é à toa que o 2008 está na lanterna dessa corrida.

Para tentar mudar o jogo, a Peugeot lançou a linha 2026, que já está nas concessionárias. Uma das principais novidades é a motorização híbrida leve, disponível na versão GT. Para os que preferem opções mais acessíveis, como a versão Allure, a marca está apostando pesado em descontos. Essa versão, que tem preço tabela de R$ 164.990, atualmente pode ser adquirida por R$ 140.241, válido até 2 de outubro. Uma oportunidade e tanto, não é mesmo?

### Equipamentos de Série

Falando dos equipamentos, a Allure 2026 vem bem equipada e não decepciona. Ela conta com quatro airbags, faróis em LED, rodas de liga leve de 17”, central multimídia i-Connect de 10,3”, freio de estacionamento eletrônico, bancos em couro e carregador wireless. Um item bem legal é a câmera 360 graus, perfeita para estacionar em ruas movimentadas. E quem não gosta de um sensor de ponto cego, não é?

### Conjunto Mecânico

Por dentro do capô, o motor permanece o mesmo: um 1.0 T200 que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre com uma transmissão CVT que simula sete marchas. Para 2026, a opção híbrida só está disponível na versão GT. Essa motorização combina um motor elétrico com o motor a combustão para melhorar a eficiência de combustível.

Segundo a Peugeot, o 2008 acelera de 0 a 100 km/h em aproximadamente 10,1 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 194 km/h. Quando o assunto é consumo, com etanol você faz cerca de 8,6 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Ao usar gasolina, esses números sobem para 12,3 km/l e 13,7 km/l, respectivamente.

Com tudo isso, o Peugeot 2008 2026 traz um bom potencial para se destacar, principalmente se você prioriza conforto e tecnologia a bordo. Para quem passa muito tempo no trânsito, essas características são sempre bem-vindas. É bom ficar de olho nas novidades e nas promoções.