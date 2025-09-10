Novo SUV da marca promete mais que um mini-Classe G

O Classe G é um verdadeiro ícone da Mercedes-Benz. Originalmente projetado para o uso militar e para aguentar as piores trilhas, ele evoluiu com o tempo. Hoje, esse robusto SUV é visto como um símbolo de status e sofisticação, um carro que muitas celebridades e executivos se orgulham de ter na garagem.

E é nesse contexto que a Mercedes-Benz está desenvolvendo o seu “Baby G”. A ideia é manter o legado do Classe G, mas criar um SUV com uma identidade própria, sem que ele pareça apenas uma mini versão do original. Desde o anuncio do projeto em 2023, as especulações têm sido intensas, e a marca agora começa a soltar algumas informações mais concretas sobre o que podemos esperar.

No Salão de Munique de 2025, o presidente da Mercedes-Benz, Ola Källenius, confirmou que os primeiros protótipos já estão próximos de ir para a rua. Durante o evento, eles até mesmo mostraram um teaser que coloca o Classe G e o futuro Baby G lado a lado. Isso reforça a ligação entre eles, mas também deixa claro que o novo modelo será algo completamente diferente.

Källenius destacou que o Baby G precisa ser tão especial quanto o Classe G. Para isso, eles não irão usar uma plataforma existente, mas vão desenvolver algo totalmente novo. Essa decisão prova que a Mercedes-Benz vê o Baby G como algo realmente importante. Em termos práticos, o novo SUV vai manter a tradicional estrutura sobre chassi, uma característica que garante a durabilidade necessária para aventuras off-road. Afinal, quem dirige em estradas de terra sabe o quanto isso faz diferença na hora de encarar desafios.

E não para por aí! Markus Schäfer, chefe de operações da marca, ressaltou que até os detalhes mais simples, como maçanetas, serão exclusivos do Baby G. Nem mesmo uma maçaneta de outro modelo da linha será reaproveitada. Isso mostra como a Mercedes-Benz quer posicionar o Baby G como um veículo único, não apenas mais uma opção dentro da linha.

Diferente do Classe G, que tem versões tanto a combustão quanto elétricas, o Baby G deve chegar ao mercado como um SUV 100% elétrico. A expectativa é que ele seja alimentado por uma bateria semelhante à do novo GLC, com capacidade em torno de 94 kWh e potência que pode alcançar 483 cv. Isso coloca o Baby G no jogo feroz dos SUVs elétricos premium, um segmento que só cresce, principalmente na Europa e agora começando a ganhar força em mercados como o Brasil.

Estamos ansiosos pela estreia oficial do Baby G, prevista para 2026, com vendas começando no final do ano ou no início de 2027. Os preços podem variar entre US$ 55 mil e US$ 65 mil, ou seja, cerca de R$ 299.200 a R$ 353.600. Isso vai torná-lo a porta de entrada para a icônica família G, trazendo muitos novos fãs.