Shineray apresenta SBM 150 no Brasil para competir com Honda

O mercado de motocicletas street no Brasil ganhou um novo alento com a chegada da Shineray SBM 150. Esse modelo promete se destacar em um cenário repleto de concorrentes tradicionais, oferecendo um visual moderno, um bom conjunto de equipamentos e preço amistoso. É uma excelente novidade para quem busca uma moto que una economia e desempenho na medida certa.

O anúncio foi feito pelo Thomas Medeiros, diretor da Shineray do Brasil. Ele falou sobre a intenção da marca de trazer ofertas mais atrativas. O mais legal é que a SBM 150 foi desenvolvida em conjunto com a QJ Motor, uma gigante chinesa, o que traz um toque de tecnologia e inovação ao modelo. Isso tudo reforça a ambição da Shineray de se firmar ainda mais no mercado brasileiro.

A Shineray SBM 150 vem equipada com um motor de 150 cm³, que entrega 12,2 cv de potência. O destaque fica por conta do freio a disco nas duas rodas e um sistema ABS de canal único na dianteira, garantindo segurança sem complicações. E quem curte a estética vai adorar os faróis e setas em LED, além do tanque de 16 litros que garante boa autonomia. O design é voltado para o público jovem, perfeito para o dia a dia na cidade e para pequenas aventuras nos finais de semana.

Esse modelo chega para competir de frente com nomes como Honda CG 160 Titan e Yamaha FZ15. A Shineray aposta em um conjunto robusto e eficiente para atrair novos clientes, oferecendo uma alternativa que mantém a confiabilidade e um bom desempenho. A proposta é bem clara: entregar uma moto completa sem abrir mão do custo-benefício.

Embora ainda não saibamos a data de lançamento e o preço oficial, as expectativas são altas. O mercado está ansioso para ver como a SBM 150 será posicionada. É provável que a Shineray busque uma estratégia agressiva, mirando principalmente aqueles que querem uma moto econômica e repleta de tecnologia. Sem dúvida, essa movimentação vai esquentar ainda mais a disputa entre as principais marcas do setor.

O crescimento do segmento de motos street no Brasil é notável, impulsionado por quem busca soluções de mobilidade acessíveis e com menor custo de manutenção. Com a chegada da Shineray SBM 150, podemos esperar um avanço significativo da marca por aqui, com a intenção de se tornar uma referência e aumentar a competitividade com as grandes do mercado.