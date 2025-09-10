GWM Poer P30 é lançado por R$ 220 mil para concorrer com Hilux e Ranger

A GWM Poer P30 é a mais nova concorrente no mercado das picapes médias a diesel, e sua chegada promete agitar as coisas. Com preços que vão direto ao ponto, um pacote tecnológico bem recheado e uma garantia de 10 anos, essa caminhonete vem para enfrentar gigantes como a Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Titano, Nissan Frontier e Chevrolet S10. Para quem quer saber, ela estará disponível em duas versões: a Trail e a Exclusive, com reajustes de preços planejados para o dia 20 de setembro.

Design Robusto e Imponente

No quesito design, a Poer P30 não decepciona. Ela tem um visual robusto que chama atenção na estrada. A frente conta com uma grade ampla, faróis Full LED com setas dinâmicas e linhas que destacam sua potência. Pra quem opta pela versão Trail, o acabamento é cinza, enquanto a Exclusive brilha com molduras cromadas. Ao entrar, a sensação é de estar em um SUV, com materiais de qualidade, bancos elétricos e, se você pegar a topo de linha, ainda vai contar com assentos dianteiros ventilados e aquecidos.

Dimensões Impressionantes

A Poer P30 é generosa em suas dimensões, com 5,41 m de comprimento, 2,11 m de largura e 1,88 m de altura. O espaço interno é amplo, ideal para quem gosta de conforto, e a caçamba oferece 1.248 litros de volume, além de uma capacidade de carga de 1.018 kg na versão Trail e 1.010 kg na Exclusive. Isso é perfeito para quem costuma carregar equipamentos ou fazer mudanças. E não podemos esquecer da tampa com amortecedores e travamento elétrico, facilitando muito na hora de fechar.

Conjunto Mecânico Potente

Sob o capô, todas as versões vêm com um motor 2.4 turbodiesel de 184 cv e 48,9 kgfm de torque a partir de 1.500 rpm. O câmbio automático tem 9 marchas, enquanto o sistema de tração 4×4 permite que você escolha entre os modos 2H, 4H e 4L — tudo isso com o auxílio do bloqueio do diferencial traseiro. Para quem gosta de aventuras fora de estrada, o chassi de longarina é um baita diferencial, trazendo resistência e segurança para os desafios.

Economia e Eficiência

E vamos falar de consumo, porque esse aspecto é sempre importante. No ciclo urbano, ela faz 9,5 km/l, e na estrada, chega a 10,6 km/l, segundo o Inmetro. Com um tanque de 78 litros, você pode rodar até 820 km em viagens longas, sem precisar parar toda hora para reabastecer. E, para quem se preocupa com meio ambiente, ela também conta com um reservatório de 15 litros de ARLA 32, ajudando a reduzir as emissões.

Rivalidade no Mercado

Quando comparamos com as rivais, a Poer P30 se posiciona com um preço inicial de apenas R$ 220 mil, tornando-se a opção automática mais barata do segmento. A Hilux, por exemplo, parte de R$ 288.990, enquanto a Ranger e a S10 também estão acima dos R$ 280 mil. Isso a torna uma excelente opção para quem busca não só qualidade, mas também custo-benefício.

Equipamentos que Impressionam

A lista de equipamentos da Poer P30 é extensa e impressiona desde a versão de entrada. Ela já vem equipada com um painel digital de 10,25”, uma central multimídia de 14,6”, câmera 360°, carregador sem fio de 50W, seis alto-falantes, ar-condicionado digital e quatro airbags. Se você escolher a versão Exclusive, você ainda ganha assistentes de condução, bancos de couro legítimo e uma segurança avançada, que inclui detecção de ponto cego e frenagem automática.

Conclusão Suave

Com um design moderno, amplo espaço interno, tecnologia de ponta e um preço que agrada, a GWM Poer P30 chegou para ser uma forte candidata no coração dos brasileiros que amam picapes. Mesmo que sua potência conte um pouco a menos que algumas líderes de mercado, a proposta de valor unida à garantia de 10 anos pode ser um verdadeiro trunfo para ganhar a confiança dos fãs de pick-up.