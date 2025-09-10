Números consolidados de 09/09/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 9 de setembro de 2025, a derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo se destacou como o programa mais assistido do dia na televisão aberta. Essa partida, que ocorreu em uma altitude desafiadora, reuniu uma grande audiência, atingindo 27,2 pontos de audiência.

Por outro lado, a exibição do novo episódio da temporada do programa “MasterChef Confeitaria”, na Band, não alcançou o desempenho esperado, chegando inclusive a ficar atrás da Record News em vários momentos da programação.

Na Record TV, as reprises de clássicos como “A Escrava Isaura” e a primeira parte do “Cidade Alerta” se mostraram mais atrativas que o programa de fofocas “Fofocalizando”, que registrou números baixos. A audiência do “Vale Tudo”, exibido mais tarde na faixa de programação após o futebol, recuou, marcando uma média semelhante à que costuma registrar nos finais de semana.

O programa “Hoje em Dia”, da Record, consolidou sua posição como vice-líder isolado, aumentando assim sua vantagem sobre o “Primeiro Impacto”, do SBT. A série documental “Ratinho: Sem Filtro”, exibida pelo SBT Repórter, garantiu também um bom resultado, alcançando até 4,4 pontos em horários de pico e conquistando o segundo lugar na audiência.

Confira abaixo os números de audiência dos principais programas exibidos no dia:

– Hora Um: 4,6

– Bom Dia SP: 9,9

– Bom Dia Brasil: 9,5

– Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

– Mais Você: 7,5

– SP1: 10,8

– Globo Esporte: 10,7

– Jornal Hoje: 11,5

– Edição Especial: Terra Nostra: 11,6

– Edição Especial: História de Amor: 12,4

– Sessão da Tarde – Shrek para Sempre: 10,7

– SPTV: 13,0

– Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,4

– Êta Mundo Bom!: 18,7

– SP2: 20,7

– Dona de Mim: 20,1

– Jornal Nacional: 22,9

– Eliminatórias da Copa: Bolívia x Brasil: 27,2

– Vale Tudo: 21,7

– Estrela da Casa: 12,6

– Profissão Repórter: 9,0

– Jornal da Globo: 6,6

– Conversa com Bial: 4,9

– Dona de Mim (reapresentação): 4,5

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Os números de audiência divulgados referem-se à medição na cidade de São Paulo. Para entender o impacto desses números, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, informação relevante para o mercado publicitário.