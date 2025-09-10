BYD é uma das sete marcas que mais vendem carros no Brasil

Em 2025, o mercado automotivo brasileiro está passando por uma verdadeira revolução. As marcas chinesas, especialmente a BYD, estão mostrando que vieram para ficar. Ela conquistou a sétima posição no ranking de vendas, deixando a Honda para trás e se estabelecendo como uma das fabricantes mais importantes do nosso país.

Entre janeiro e agosto, a BYD alcançou incríveis 66.419 emplacamentos. Isso significa que superou as 65.589 da Honda e se destacou em meses como abril, maio, julho e agosto, especialmente nos dois últimos, onde teve um desempenho ainda melhor.

No cenário geral do mercado, a Volkswagen também brilha, liderando com 223.996 unidades vendidas, seguida de perto por Fiat, Chevrolet, Hyundai, Toyota e Jeep. Com o número de vendas, a BYD subiu três posições em relação a 2024, onde fechou o ano em décimo lugar.

E olha que agosto foi um mês especial para a BYD, com um recorde mensal de 9.815 unidades vendidas, um leve aumento em relação a julho, que fechou com 9.692. Apesar disso, ainda está atrás das gigantes do setor. A Fiat, por exemplo, ficou na frente com 45.369 veículos, enquanto a Volkswagen e a Chevrolet também registraram números significativos.

Um dos principais fatores que explicam essa ascensão da BYD é o estoque elevado de veículos que chegam da China. A marca está apostando em preços competitivos e promoções que chamam a atenção dos consumidores, tornando-se um verdadeiro desafio para as marcas tradicionais.

Outro aspecto interessante é que, de acordo com a Anfavea, os estoques de montadoras chinesas cresceram para 111 mil veículos no Brasil só em julho. Isso tem impacto direto nos preços e na dinâmica de vendas, e as marcas locais estão de olho nesse movimento.

A BYD também é parte de um crescimento maior nas vendas de carros eletrificados no Brasil. Entre janeiro e agosto de 2025, foram 126.087 modelos eletrificados emplacados, incluindo tanto híbridos quanto elétricos. A expectativa é que esse número ultrapasse 200 mil até o final do ano, representando um aumento significativo em relação a 2024.

Sabe aquele sentimento de estar na vanguarda da inovação? É isso que esses números refletem. Em agosto, os eletrificados representaram 9,4% das vendas de veículos leves, um aumento em relação aos 6,6% do ano anterior. Só em agosto, as vendas desses modelos cresceram 38%.

E se tem uma coisa que intriguem os apaixonados por carros, é ver como essas mudanças podem afetar nosso dia a dia. Imagine um carro elétrico com uma performance poderosa e uma dirigibilidade excelente, enquanto os preços de modelos antigos podem inovar também!

Ademais, a BYD não está sozinha nessa corrida. A marca acaba de inaugurar uma nova fábrica em Camaçari (BA), enquanto a GWM também está expandindo suas instalações em Iracemápolis (SP). O crescimento da produção de veículos eletrificados promete deixar o mercado ainda mais interessante nos próximos anos.

Temos ainda novas marcas chinesas entrando na jogada, o que só aumenta a oferta de modelos e a concorrência. Esse cenário acirrado certamente traz à tona uma transformação significativa no setor automotivo brasileiro, desafiando as tradicionais gigantes que sempre dominaram as vendas.

Agora, para quem está curioso, vamos dar uma olhada nas 10 marcas mais vendidas até agosto de 2025:

Volkswagen: 223.996 veículos

Fiat: 196.551 veículos

Chevrolet: 133.597 veículos

Hyundai: 117.284 veículos

Toyota: 89.825 veículos

Jeep: 74.543 veículos

BYD: 66.419 veículos

Honda: 65.589 veículos

Renault: 60.713 veículos

Nissan: 44.571 veículos

É um período empolgante para os apaixonados por carros no Brasil!