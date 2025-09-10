BYD Dolphin Mini recebe cinco estrelas no Euro NCAP

O BYD Dolphin Mini brilhou e conquistou cinco estrelas no Euro NCAP, um dos testes de segurança mais rigorosos da Europa. Essa pontuação mostra que a montadora chinesa está realmente se empenhando em oferecer carros elétricos que são compactos, acessíveis e, claro, seguros.

Esse modelo foi apresentado no Salão de Xangai em 2023 e logo chamou a atenção por lá, onde é conhecido como Seagull. Em pouquíssimo tempo, a BYD conseguiu produzir mais de 1 milhão de unidades e, em 2025, deve chegar ao mercado europeu com o novo nome Dolphin Surf.

Ajustes para o Mercado Europeu

Para se adaptar às preferências europeias, o Dolphin Surf passou por algumas modificações. Ele ficou 210 mm mais longo e 50 mm mais alto, o que garante um espaço interno mais confortável. O modelo também ganhou novas versões — Active, Boost e Comfort — com preços a partir de € 22.390, oferecendo uma autonomia de até 322 km.

Performance nos Testes de Segurança

O destaque aqui foi a performance no teste, onde o Dolphin Surf teve 82% de proteção para adultos, 86% para crianças, e 76% na proteção de pedestres. Um ponto forte foi o impacto lateral e o teste de colisão contra postes, resultando nas cobiçadas cinco estrelas. Isso é um alívio para quem passa horas no trânsito, certo?

Comparativo com o Dolphin Plus

Apesar do bom desempenho, o Dolphin Surf não superou o Dolphin Plus, que foi avaliado pelo Latin NCAP na América do Sul. O Plus teve desempenho superior com 93% na proteção de adultos e crianças. A diferença se dá pelos pacotes de segurança: o Plus tem sete airbags e um sistema ADAS mais completo, enquanto o Surf é mais voltado para a condução urbana, ideal para quem vive em grandes cidades e se preocupa com agilidade e economia.

A Linha de Sucesso da BYD

O Dolphin Surf se junta a outros sucessos da BYD, como ATTO 3, Seal, Seal U, Tang e Sealion 7, que também conquistaram cinco estrelas na Europa. Para a BYD, isso é uma prova do compromisso em oferecer tecnologia de ponta por um bom preço, principalmente no segmento de elétricos compactos.

Interior Moderno e Funcional

Por dentro, o modelo europeu vem equipado com uma tela central de 10,1 polegadas, com um design super moderno e compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Melhorias no carregamento também foram feitas, permitindo até 11 kW em corrente alternada e 65 kW em corrente contínua, o que acelera a carga para até 80% em menos tempo. Ótimo para quem tem uma rotina corrida!

Entregas e Perspectivas

As entregas já começaram em países como o Reino Unido, e o desempenho nos testes deve atrair não só consumidores, mas também frotas empresariais. Embora o lançamento em outros mercados ainda não esteja confirmado, o sucesso na Europa pode abrir portas para novas regiões, consolidando o Dolphin Surf como um dos carros elétricos mais promissores da BYD e garantindo um sorriso no rosto de quem ama dirigir com segurança e estilo.