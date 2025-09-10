Duplicação do contorno sul de Maringá será iniciada em breve

Maringá receberá R$ 450 milhões para duplicação do Contorno Sul

A Prefeitura de Maringá receberá um investimento de R$ 450 milhões do Governo do Paraná para a duplicação do Contorno Sul, um dos principais corredores logísticos da região noroeste do estado. Estão previstas obras em quase 12 quilômetros de extensão, incluindo a construção de 17 novos viadutos, uma ponte, passarelas e pistas marginais, que visam melhorar o tráfego local.

O governador do Paraná, Ratinho Jr., destacou que essa é a “maior obra em Maringá nos últimos 30 anos”. Ele mencionou que a obra é uma solução para os problemas de trânsito na entrada da cidade, especialmente na região de Sarandi, onde ocorrem congestionamentos significativos durante as manhãs e as tardes.

O Contorno Sul é fundamental para a conexão entre Maringá e municípios vizinhos como Sarandi, Paiçandu e Marialva, além de interligar com rodovias que conduzem a cidades como Campo Mourão e Cianorte. Essa alteração na infraestrutura visa facilitar a mobilidade e promover a segurança nas vias.

A fiscalização das obras ficará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), enquanto a responsabilidade pelo processo de licitação será da Prefeitura de Maringá. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, classificou a obra como uma das mais complexas em áreas urbanas do estado. “Estamos falando de pavimento rígido de alta qualidade, com 12 quilômetros de extensão e 18 viadutos ao longo do trajeto. Isso representa não apenas mobilidade, mas também uma melhora na segurança viária”, afirmou.

Além do Contorno Sul, Maringá também receberá a duplicação e restauração da PR-317. Este projeto irá abranger o trecho entre o município e Iguaraçu, com um investimento adicional de R$ 60,8 milhões. Essas melhorias são parte de um esforço contínuo para desenvolver a infraestrutura da região e proporcionar melhores condições de tráfego para todos os que passam pela área.