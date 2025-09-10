BMW apresenta nova versão acessível do X7 no Brasil por R$ 1 milhão

A BMW anunciou sua nova adição à linha X7 com a versão xDrive40i M Sport, uma opção que deve fazer os apaixonados por carros sorrirem. Este SUV chega ao Brasil trazendo a tecnologia híbrida leve de 48V, algo que a galera que já testou sabe como faz diferença na prática. Produzido em Spartanburg, nos EUA, ele se junta ao já famoso X7 M60i V8, entregando muito desempenho e uma lista generosa de equipamentos.

O coração desse gigante é um motor de seis cilindros 3.0 M TwinPower Turbo, que, com a ajuda do sistema híbrido leve, gera impressionantes 381 cv. A tração integral BMW xDrive e a transmissão Steptronic de oito velocidades garantem que cada acelerada seja pura diversão. Para quem curte números, o X7 vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos, fazendo-o realmente se destacar na multidão.

Design que Impressiona

Quando se fala em design, o X7 xDrive40i M Sport não decepciona. Suas linhas são robustas, e detalhes como o conjunto ótico dividido – com luzes diurnas em LED com acabamento em cristais na parte superior e iluminação noturna LED na parte inferior – chamam atenção. A grade Iconic Glow iluminada e as rodas de 22 polegadas completam esse visual imponente.

Dentro do carro, o luxo é uma constante. Apesar de ser uma versão mais econômica em relação ao M60i, o toque de sofisticação está presente. O painel conta com o BMW Live Cockpit Professional, que traz duas telas curvadas de 12,3" e 14,9". Em um dia de calor, apreciar a ventilação dos bancos e o ar-condicionado digital de cinco zonas é um verdadeiro alívio. Entre os equipamentos tops, o sistema de som Bowers & Wilkins Diamond de 1.475 W é um espetáculo por si só, especialmente para quem adora uma boa trilha sonora ao dirigir.

Tecnologia de Ponta e Conectividade

O que dizer dos recursos tecnológicos? O X7 não fica atrás e incorpora sistemas de condução semi-autônoma, como o Active Cruise Control com Stop & Go, assistente de estacionamento e alerta de colisão frontal. Para quem curte a modernidade, a chave virtual Digital Key Plus permite abrir o carro com seu iPhone ou Galaxy, e a integração com a Alexa torna tudo ainda mais prático.

A conectividade via My BMW App é outro grande destaque. Com ele, dá para localizar o carro e até estacioná-lo remotamente, o que com certeza facilita a vida em garagens apertadas ou em um dia de chuva.

Variedade e Garantia

Disponível em seis opções de cores externas e quatro de acabamento interno, o X7 é uma escolha que também se apresenta como uma proteção para o bolso: ele conta com a cobertura do programa BMW Service Inclusive (BSI) por três anos ou 40.000 km. O preço sugerido para a versão xDrive40i M Sport é de R$ 999.950, um valor que pode parecer alto, mas considerando tudo o que esse SUV entrega, é compreensível.

Com tantos atributos em um único carro, o X7 xDrive40i M Sport é, sem dúvida, um modelo que promete agradar os entusiastas das marcas de luxo sobre rodas.