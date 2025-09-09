Estas frutas têm muito mais Vitamina C que a laranja: consuma uma todo dia!

A laranja ficou conhecida por ter vitamina C, mas algumas frutas possuem muito mais do que ela e podem ser consumidas sempre.

A vitamina C é um nutriente essencial para o organismo, desempenhando funções vitais que vão além da prevenção de gripes e resfriados. Ela atua como antioxidante, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres e fortalecendo o sistema imunológico.

Além disso, participa da produção de colágeno, garantindo saúde da pele, dos cabelos, das unhas e das articulações, e auxilia na absorção de ferro presente nos alimentos. A falta desse nutriente pode causar fraqueza, cansaço, problemas na cicatrização e maior suscetibilidade a infecções.

Incorporar alimentos ricos em vitamina C na dieta contribui para o bem-estar geral, melhora a imunidade e ajuda a manter a energia diária. Por isso, conhecer fontes alternativas e estratégias para potencializar sua ação se torna fundamental.

Frutas que possuem mais vitamina C que a laranja

Embora a laranja seja tradicionalmente reconhecida pelo seu conteúdo de vitamina C, outras frutas oferecem concentrações ainda maiores desse nutriente, tornando a dieta mais diversificada e eficaz. Incluir essas frutas diariamente garante melhor aproveitamento da vitamina C.

Saiba mais: Vitaminas em excesso fazem mal? Veja os sintomas e como tratar

Acerola

A acerola é uma das frutas mais ricas em vitamina C, superando em muito a quantidade encontrada na laranja. Apenas uma pequena porção já fornece a dose diária recomendada, promovendo proteção antioxidante, melhora na imunidade e auxílio na produção de colágeno.

Caju

O caju apresenta uma alta concentração de vitamina C, especialmente em sua castanha e na polpa da fruta. O consumo regular da fruta ajuda a reforçar o sistema imunológico, melhora a resistência a doenças e atua como antioxidante natural. Seu sabor agradável facilita a inclusão em sucos e saladas.

Kiwi

O kiwi é outra fruta que supera a laranja em vitamina C, além de fornecer fibras e outros antioxidantes importantes. Ele contribui para o bom funcionamento intestinal, auxilia na cicatrização e fortalece as defesas do corpo. Comer kiwi regularmente ajuda a manter a pele saudável, promovendo firmeza.

Morango

O morango concentra uma quantidade significativa de vitamina C e antioxidantes, favorecendo a saúde cardiovascular e fortalecendo o sistema imunológico. Seu consumo auxilia na prevenção de inflamações, melhora a absorção de ferro e ajuda na manutenção da vitalidade.

Mamão

O mamão contém vitamina C em abundância, além de enzimas digestivas que auxiliam na digestão e absorção de nutrientes. Ele contribui para a saúde do sistema imunológico, previne a ação de radicais livres e promove a manutenção da pele saudável.

Veja mais: As cinco picapes médias com maior capacidade de carga no Brasil

Como potencializar a ação da vitamina C

A absorção e a eficácia da vitamina C podem ser potencializadas com práticas simples que aumentam os benefícios para a saúde. Essas estratégias garantem que o nutriente seja utilizado de forma eficiente pelo organismo, promovendo maior proteção e reforço imunológico.

Combine a vitamina C com alimentos ricos em ferro, como folhas verdes, feijão e carnes magras, para melhorar a absorção do mineral.

Evite cozinhar as frutas e vegetais por muito tempo, pois o calor intenso reduz a concentração de vitamina C nos alimentos.

Consuma a vitamina C diariamente, distribuindo a ingestão ao longo do dia para manter níveis constantes no organismo.

Armazene frutas e vegetais em locais frescos e arejados, evitando a perda do nutriente devido à exposição prolongada à luz e ao ar.

Associe a vitamina C a alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e oleaginosas, potencializando a ação protetora contra radicais livres.

Seguindo essas orientações, é possível aproveitar ao máximo os efeitos da vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico, promovendo saúde da pele e prevenindo doenças. A combinação de fontes diversificadas garante que o organismo absorva e utilize esse nutriente de forma eficiente.

Veja mais: Equipe RobotBox é premiada no Salão de Robótica do Paraná