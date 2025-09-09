Xpeng lança SUV híbrido plug-in com 450 km de autonomia

Os Híbridos Plug-in Estão em Alta na China e a Xpeng Não Quer Ficar de Fora

Nos últimos meses, os híbridos plug-in com autonomia estendida (EREV) têm bombado na China. Eles estão atraindo motoristas que sonham com a experiência de um carro elétrico, mas sem aquele medo de acabar a bateria a qualquer momento. É como ter o melhor dos dois mundos! Nesse cenário, a Xpeng decidiu entrar em cena com uma proposta bem interessante: “Um carro, duas funções”. A ideia é unir o desempenho elétrico à praticidade de um gerador a combustão, que garante autonomia extra.

E você sabia que o primeiro modelo a trazer essa inovação é o Xpeng X9 MPV? Ele foi desenvolvido sobre a nova plataforma SEPA 3.0, também conhecida como a arquitetura Kunpeng AI. Essa base é bem versátil e permite que veículos totalmente elétricos possam contar com essa autonomia estendida. É um passo e tanto para a montadora, que até agora só produzia BEVs (veículos elétricos a bateria).

Autonomia que Impressiona

Agora vamos falar sobre números. O X9 EREV vem equipado com uma bateria de 63,3 kWh, oferecendo uma autonomia elétrica de 450 km no ciclo chinês CLTC. Mas não para por aí! Com o tanque cheio, a autonomia combinada pode chegar a impressionantes 1.600 km. Imagine pegar a estrada e rodar tanto sem se preocupar em parar para abastecer! Além disso, ele possui tecnologia de carregamento ultrarrápido de 800V e um sistema híbrido em série, onde o motor a combustão funciona apenas como gerador.

Performance e Conforto

Esse modelo é alimentado por um motor 1.5 turbo que entrega 110 kW (ou seja, cerca de 148 cv), e utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio da CALB-Tech. Para quem adora detalhes, o X9 tem 5,31 m de comprimento, 1,98 m de largura e 1,78 m de altura, com um entre-eixos de 3,16 m e um peso total de 2.750 kg. A versão totalmente elétrica (BEV) apresenta dimensões parecidas, mas um pouco mais curta.

Essa estratégia da Xpeng busca atender à galera que ainda está na dúvida sobre migrar para os elétricos puros. Os EREVs costumam ser mais acessíveis que os BEVs, capturando aqueles que desejam economizar, mas não abrem mão de aproveitar os incentivos para veículos de nova energia.

Perspectivas Futuras

O CEO da Xpeng, He Xiaopeng, deixou claro que o Xpeng X9 EREV deve chegar às lojas no quarto trimestre de 2025, com um preço estimado que varia entre 359.800 e 419.800 yuans — algo em torno de US$ 40.500 a US$ 58.900. A expectativa é que esse modelo se torne um dos pilares de crescimento da empresa nos próximos anos. E quem sabe, ele não comece a aparecer nas ruas brasileiras em um futuro próximo? Afinal, veículos que unem desempenho e economia são sempre bem-vindos!