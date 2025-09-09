Cruel Istambul alcança audiência superior a Café com Aroma de Mulher

A Band voltou a exibir novelas turcas após um intervalo de seis anos, com a estreia de “Cruel Istambul” na noite de segunda-feira, 8 de setembro. A nova trama toma o lugar de “Café com Aroma de Mulher” na faixa das 20h30.

Entre os anos de 2015 e 2019, a emissora já havia transmitido sucessos como “Mil e Uma Noites”, “Fatmagül”, “Sila: Prisioneira do Amor”, “Ezel” e “Amor Proibido”, que ajudaram a popularizar os dramas turcos no Brasil. Recentemente, a Record também teve sucesso com a novela “Força de Mulher”, que chegou a mais de 10 pontos de audiência em alguns capítulos.

De acordo com a Kantar Ibope Media, o primeiro capítulo de “Cruel Istambul” conquistou uma média de 1,4 ponto na Grande São Paulo. Esse resultado foi maior que a estreia da novela anterior, que marcou 1,2 ponto, e também superou a média geral de seus 88 capítulos, que foi de 1,3 ponto.

“Cruel Istambul” gira em torno da personagem Seher Yılmaz, interpretada pela atriz Deniz Uğur, muito apreciada pelos fãs de produções turcas. Seher é uma mãe conservadora que vive no interior da Turquia com seus três filhos — Cemre, Ceren e Civan — além da sogra, Neriman. Após a morte do marido, Seher luta para sustentar a família, sem perceber as ambições secretas de cada um dos seus filhos.

Um dos principais conflitos da novela é gerado pela ganância da sogra de Seher, que está disposta a tudo para melhorar seu status social. Ela promete ao empresário Agah Karaçay que sua neta Ceren irá se casar com ele. Em busca de novas oportunidades, Seher aceita mudar-se para Istambul, acreditando em uma proposta de trabalho na mansão dos Karaçay. No entanto, ela rapidamente se depara com situações que desafiam suas crenças. Além disso, sua maior preocupação será testemunhar a juventude de sua filha caçula, Ceren, disposta a tudo para se casar com um homem rico.

Produzida pela Avşar Film e veiculada pelo Kanal D, “Cruel Istambul” é dirigida por Cevdet Mercan, com a colaboração de Gökçen Usta e Şenol Sönmez. A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Band, com transmissão simultânea no site oficial e no aplicativo Bandplay.