Quatro sinais de combustível adulterado para ficar atento

Ter um carro no Brasil vai muito além de pagar uma fortuna na compra. O que muitas vezes não se fala é que, além da compra, o motorista ainda precisa enfrentar o desafio de evitar combustíveis adulterados. Esses combustíveis prejudicam o desempenho, aumentam o consumo e podem causar danos graves ao motor. Por isso, é fundamental saber identificar os sinais de que algo não anda bem.

A boa notícia é que existem alguns indicativos que ajudam o motorista a perceber se o combustível não está em boas condições. O Fipe Carros preparou uma lista com quatro sinais que podem apontar que a gasolina ou o etanol que você abasteceu não são de qualidade. Vamos dar uma olhada?

1 – Aumento repentino do consumo

Esse problema acontece mais do que pensamos. Muitas vezes, a gasolina ou o etanol recebendo aditivos ruins ou em excesso, como solventes, álcool em demasia ou até água. Isso prejudica a qualidade e pode fazer seu carro consumir muito mais. Um dos primeiros sinais desse tipo de adulteração é o aumento no consumo de combustível — aquele momento em que você percebe que a autonomia do seu carro não é mais a mesma.

2 – Perda de potência

Outra pista clara de que algo pode estar errado é a perda de potência e os indesejáveis “engasgos” ao acelerar. Isso rola quando a mistura de combustível não queima corretamente. Resultado? Falhas nas retomadas e dificuldades em ultrapassagens. Carros que não são flex tendem a sofrer ainda mais nessa, já que eles não conseguem se adaptar bem a uma mistura fora do padrão.

3 – Dificuldade para dar partida

Cuidado! Se o seu carro começar a ter dificuldade para dar partida ou apresentar uma marcha lenta irregular, é hora de ficar atento. Você pode notar vibrações estranhas no motor, falhas na rotação e um tempo excessivo para ligar. Em situações mais sérias, isso pode gerar fumaça em excesso e afetar até o catalisador.

4 – Luz de injeção acessa no painel

Esse é outro sintoma clássico: a luz de injeção acesa. Quando isso acontece, geralmente é porque a adulteração altera a leitura da sonda lambda, que mede os gases da queima. Se a luz acender logo após você abastecer, melhor procurar uma oficina de confiança. Ignorar esse sinal pode causar danos ainda maiores e custos mais elevados no sistema de injeção.

Para evitar esses perrengues, a dica é abastecer sempre em postos de confiança, preferindo os que são parte de grandes redes e têm certificações de qualidade. Desconfie de preços muito baixos, pois combustíveis que custam menos do que a média costumam ser um sinal de adulteração. E não esqueça de guardar a nota fiscal e pedir recomendações de amigos e familiares.

Se você perceber alguma irregularidade, uma boa opção é denunciar. Você pode entrar em contato com a ANP pelo telefone 0800 970 0267 ou acessar o site oficial deles.