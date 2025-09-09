Fastback e T-Cross lideram vendas de SUVs compactos em agosto

O segmento de SUVs e crossovers compactos segue firme e forte! Em agosto, esse nicho representou quase 27% dos 214.490 veículos novos emplacados, com 57.130 unidades registradas. Comparado ao mesmo mês do ano passado, isso representa um crescimento de 7,4%. Porém, quando olhamos para julho, a história muda um pouco, com uma queda significativa de 14,4%.

Os Destaques do Mês

Agora, vamos dar uma olhadinha nos campeões da categoria. O Fiat Fastback despontou como o preferido, com 5.039 unidades vendidas. Apesar de uma queda em relação ao mês anterior, ele ainda conseguiu superar o VW Nivus, que vendeu 4.557. E por pouco, o Fiat Pulse não alcançou o rival da Volks, com 4.282 unidades.

Claro, quem já ficou preso no trânsito sabe como é importante ter um carro que se sobressaia na cidade.

Em seu terceiro mês, o VW Tera fez bonito ao emplacar 4.157 unidades pela primeira vez, mostrando que pode ser um forte competidor em setembro. O Renault Kardian foi menos feliz, com uma retração de quase 15%. E o tímido Chevrolet Spark EUV apareceu pela primeira vez na lista, com apenas 251 unidades vendidas.

SUVs em Alta

Mudando de foco para os SUVs compactos, o VW T-Cross liderou com 7.702 unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta com 6.649. Ambos foram os únicos entre os seis primeiros a apresentarem um desempenho maior que no ano passado. E em uma disputa bem acirrada, o Chevrolet Tracker saiu na frente do Nissan Kicks, com 4.942 contra 4.740.

Infelizmente, o Jeep Renegade teve um desempenho preocupante, com uma queda intensa, perdendo mais de 40% de compradores em relação ao ano passado. Para quem gosta de aventuras, acompanhar o desempenho desse modelinho é um pouco triste.

Ainda no campo dos números, o Honda HR-V, que passou por uma atualização, não conseguiu alcançar os níveis de vendas de maio e junho, vendendo apenas 4.028 unidades. O Renault Duster e o Caoa Chery Tiggo 5X bateram um pouco mais a meta com 1.369 e 1.208 unidades, respectivamente.

Analisando o Mercado

Aqui estão alguns dados que mostram claramente a dinâmica dessa categoria:

O Fiat Fastback foi o campeão dos crossovers, já o VW T-Cross faturou nos SUVs compactos.

foi o campeão dos crossovers, já o faturou nos SUVs compactos. O Volkswagen e o Hyundai continuam mostrando força, enquanto alguns modelos estão capengando em vendas.

Para quem é apaixonado por carros, tanto números quanto tendências são cruciais. Saber quais modelos estão em alta pode influenciar na hora de escolher um próximo carro. Aproveitar essas informações é essencial para acertar na próxima escolha de viagem. Afinal, uma viagem com o carro ideal faz toda a diferença na estrada!